Offerte Amazon: HUAWEI FreeBuds 4, auricolari in sconto allo stesso prezzo del Black Friday 2021

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare gli Huawei FreeBuds 4, un paio di auricolari con design open-fit. Lo sconto segnalato è di 29.10€, ovvero del 23%. Il prezzo pieno indicato da Amazon per gli Huawei FreeBuds 4 è 129€. Lo sconto attuale è identico a quello del Black Friday 2021, ma non è il migliore di sempre, visto che durante Natale 2021 erano state offerte a una decina di euro in meno. Si tratta in ogni caso di un buon prezzo. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Le Huawei FreeBuds 4 offrono cancellazione del rumore Open-fit 2.0, pesano 4.1 g l'uno e dispongono di un driver dinamico LCP da 14,3 mm. Supportano anche i controlli tramite gesture. È possibile anche collegare due diversi dispositivi agli auricolari e passare da uno all'altro all'istante.

Huawei FreeBuds 4

