Pathfinder: Kingmaker, c'è una traduzione in italiano completa, in beta

Pathfinder: Kingmaker ha ricevuto una traduzione in italiano completa da parte di un gruppo di giocatori appassionati su RPG Italia, che hanno annunciato il rilascio della versione quasi definitiva della loro grossa elaborazione disponibile ora per PC e Mac.

Potete trovare il pacchetto di file a questo indirizzo su RPG Italia, in una versione che è ancora considerata beta in quanto aperta a ulteriori perfezionamenti futuri, ma in termini di contenuti il lavoro è completo.

Pathfinder: Kingmaker è un ottimo gioco di ruolo basato sul celebre sistema

"Sia ben chiaro che non sarà perfetta come avremmo voluto ma il gioco è enorme e voler spaccare il capello in due avrebbe significato farvi giocare tra un anno. Quindi la rilasceremo in una fase avanzata di work in progress e continueremo a migliorarla anche nei mesi a venire rilasciando aggiornamenti periodici", si legge nella comunicazione sul forum in questione.

Il team di appassionati è peraltro in contatto con Owlcat, in base a quanto riferito, per un'introduzione ufficiale della lingua italiana all'interno della build definitiva del gioco, ma a quanto pare ci sarà probabilmente bisogno di raggiungere una versione completa e revisionata del pacchetto di traduzione prima di poter effettuare questo passo.

In ogni caso, già la versione 1.0.0.6 disponibile per PC e Mac comprende tutti i testi del gioco principale più i DLC usciti in seguito, dunque si tratta di un lavoro davvero di grosso calibro da parte degli utenti. Per conoscere meglio il gioco in questione, vi rimandiamo alla recensione di Pathfinder: Kingmaker.