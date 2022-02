Mad Max 2: il gioco è in sviluppo, secondo l'annuncio di una delle attrici del gioco

Mad Max 2, ovvero il seguito del gioco del 2015 di Avalanche Studios, potrebbe essere in sviluppo. La "conferma" arriva da Wendy W Fok, che sarebbe stata invitata dal team per prestare il proprio volto in una sessione di fotogrammetria.

Come potete vedere nel tweet qui sotto, Fok afferma che Avalanche l'ha invitata tempo fa a New York per una sessione di fotogrammetria per Mad Max. La donna parla precisamente di Mad Max 2.

Per il momento non vi è stata alcuna conferma da parte di Avalanche Studios. Inoltre, il tweet è vecchio di una settimana ed era semplicemente passato in sordina. Per ora non è chiaro cosa stia succedendo: sembra strano che la donna abbia svelato Mad Max 2 con tanta noncuranza e che il team di sviluppo non abbia richiesto la rimozione del tweet.

Potrebbe trattarsi di un errore, oppure molto semplicemente Avalanche non si preoccupa che l'informazione circoli in questo modo. Per il momento possiamo solo prendere atto di quanto detto da Fok e attendere nuove conferme o smentite.