GetsuFumaDen: Undying Moon, la recensione di un roguelite in stile Dead Cells

Il confronto continua con il sistema di combattimento , basato su due armi principali e alcuni oggetti secondari a ricarica. Potremo usare katane, clave, fruste e via dicendo: ogni arma principale ha il proprio moveset e la propria velocità d'azione, così come un'abilità secondaria (come la parata/parry della katana, o l'attacco caricato a impatto della clava). Le armi secondarie includeranno archi, archibugi, bombe, kunai e via dicendo. Per ogni categoria, è poi possibile sbloccare nuove versioni che puntano magari più sul danno, o più sugli effetti alterati.

Ciò che conta in questo caso è la struttura del roguelite . Per capire subito a che tipo di gioco ci troviamo di fronte, vi basta pensare a Dead Cells. Il confronto è facile. Si inizia davanti a una parete che mostra tutti i potenziamenti sbloccati. Alla fine di ogni livello possiamo accedere a diversi dungeon, ma solo dopo aver trovato la giusta "chiave" per aprire i portali alle nuove regioni. Il percorso per arrivare fino al finale è quindi parzialmente personalizzabile.

La trama è semplice. Dopo mille anni, Ryukotsuki si è risvegliato e ha scatenato l'intero inferno sul mondo. Ora, un nuovo eroe deve sorgere e scendere negli inferi per sconfiggere orde di mostri. Come è tipico per il genere, il focus di GetsuFumaDen Undying Moon non è raccontarci una storia, ma darci un motivo per scendere nei dungeon e fare a pezzi più nemici possibili.

Esplorazione e combattimento

La villa di GetsuFumaDen Undying Moon, luogo sicuro

Parliamo però in modo più approfondito delle mappe, che propongono molteplici tipi di ambientazione: si parte da un insieme di semplici grotte, si passa per isole fluttuanti sopra un mare in tempesta e si arriva anche a una città demoniaca labirintica che è in realtà due mappe in uno, visto che si deve passare dalle strade all'interno degli edifici - tramite una serie di porte - per trovare il percorso verso il boss. Ogni ambiente ha la propria peculiarità, sia come struttura esplorativa delle mappe che come possibilità di interazione aggiuntivi (ad esempio, in una mappa bisogna distruggere degli oggetti per migliorare la visibilità, un'altra ha leve da tirare per aprire passaggi).

A livello visivo questo si traduce in aree di gioco molto belle, con uno stile ukiyo-e di alta qualità stilistica. Purtroppo lo ukiyo-e - in movimento - causa un certo caos e in alcuni frangenti diventa difficile capire esattamente cosa sta succedendo attorno al personaggio, soprattutto nel caso nel quale si decida di giocare sul piccolo schermo di Switch. Questo roguelite funziona molto di più in versione docked: un peccato, visto che un'area può essere completata in 10-20 minuti (ed è possibile sospendere la sessione e spegnere la console senza perdere i progressi), rendendolo perfetto per partite rapide in mobilità.

Il primo boss di GetsuFumaDen Undying Moon

Il vero problema delle mappe di GetsuFumaDen Undying Moon è che, indipendentemente dalla loro peculiarità visiva o esplorativa, non vanno a modificare l'approccio ai combattimenti. Spogliate dagli orpelli, le mappe sono solo un insieme di piattaforme orizzontali sopra le quali vi sono uno o più nemici, che ci caricano o attaccano dalla distanza. Non ci sono piccole piattaforma da sfruttare per levarci dai guai e riposizionarci, non ci sono porte chiuse da sfondare per ottenere un vantaggio iniziale, mancano anche strumenti utili a ottenere vantaggi situazionali, come congelamenti o trappole per bloccare i nemici. Precisiamo, non manca un effetto di congelamento e altre alterazioni, ma si tratta solo di una conseguenza secondaria di alcune armi, la cui funzione principale è sempre e solo fare danni.

GetsuFumaDen Undying Moon non ci chiede di ragionare sulla base delle nostre possibilità (strumenti, posizione dei nemici, conformazione della mappa...), ma ci chiede unicamente di essere consapevoli della nostra potenza parametrica. Possiamo eliminare quel nemico comune prima ancora che riesca a fare un singolo attacco? Se la risposta è no, dobbiamo solo fare una rotolata attraverso di lui e posizionarci alle sue spalle per finire una seconda combo e, nel 99% dei casi, avere la meglio. Se proprio vogliamo evitare rischi, possiamo usare le armi secondarie dalla distanza per colpire stando al sicuro. Il nostro protagonista non è inoltre molto agile, quindi non converrà mai giocare di fino cercando di fare schivate a più non posso o salti strategici.

I boss migliorano leggermente la situazione. Hanno varie mosse e sono in grado di fare molti danni, quindi tendenzialmente è meglio evitare i loro attacchi, sfruttando la conformazione unica delle arene. Alle volte, però, con cure sufficienti e un'arma un po' più forte del solito, possiamo vincere di pura forza bruta persino contro di essi.