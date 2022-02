Rise of the Third Power, la recensione di un nuovo JRPG old-style

Stegosoft Games ha un logo carinissimo, tenero, il primo tassello di un piccolo quadretto da comodino che urla a gran voce "Ehi, siamo gente cresciuta negli anni '90". Dall'Ohio arriva un JRPG che J non è, in quanto di giapponese ha il mood, le atmosfere, delle caratteristiche ludiche ma non i dialoghi. Il curriculum del piccolissimo team è molto breve ma interessante, così come curioso è il titolo scelto - Rise of the Third Power - una sorta d'inno alla politica fantasy tra regni, principesse, guerre e battaglie.

C'è una serie di elementi che prende e aggancia quegli appassionati di gioco di ruolo nipponici di altre ere, oggi lasciati in un angolo a masticare briciole di un genere che è diventato altro, o che forse è quasi morto ed è tenuto in vita da appassionati come, per l'appunto, quelli di Stegosoft. Chi tra i lettori se la sente d'imbarcarsi in una quest divertente, simpatica, mediamente complessa e con un combattimento a turni come non se ne vedevano da tempo?

Chiunque abbia alzato la mano ci segua gentilmente in questa recensione di Rise of the Third Power.