Twitch: seguite la diretta di Cyberpunk 2077 con Multiplayer.it, alle 16:00

Oggi, 15 febbraio 2022, CD Projekt RED darà il via a una diretta streaming su Twitch, precisamente alle 16:00. Questo evento è dedicato a Cyberpunk 2077 e noi di Multiplayer.it lo seguiremo in diretta per commentare le novità che saranno svelate per il videogioco. Seguite insieme a noi lo stream!

Di cosa si parlerà? Per il momento non abbiamo conferme ufficiali in merito, ma i rumor e i leak puntano in modo insistente verso le versione PS5 e Xbox Series X|S di Cyberpunk 2077, lungamente attese dai fan. Tali upgrade dovrebbero permettere di giocare sulle console di nuova generazione di Microsoft e Sony con una rinnovata qualità grafica.

Inoltre, un leak ha svelato che potrebbe essere in arrivo anche una demo di Cyberpunk 2077 in versione PS5 e Xbox Series X|S. Si tratterebbe per certo di un'ottima mossa da parte di CD Projekt RED: poter provare il gioco sulle nuove console rassicurerebbe molti giocatori sulla qualità dei miglioramenti e sulla mancanza di bug (o almeno speriamo che non ve ne siano).

L'appuntamento è quindi alle 16:00 di oggi sul canale Twitch di Multiplayer.it. Vi invitiamo a partecipare e a commentare in diretta gli annunci. Diteci, sperate che vi sia altro oltre alle versioni next-gen?