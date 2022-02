Cyberpunk 2077: demo per PS5 e Xbox Series X|S citata online, insieme all'upgrade next-gen

Cyberpunk 2077 potrebbe essere finalmente in arrivo su next-gen (current gen?). Online è infatti apparsa una pubblicità che cita una demo per PS5 e Xbox Series X|S di Cyberpunk 2077. Inoltre, su Xbox Store il gioco è categorizzato come Ottimizzato per Xbox Series X|S.

Come potete vedere nell'immagine qui sotto, la demo per PS5 e Xbox Series X|S di Cyberpunk 2077 è stata "svelata" tramite una pubblicità in lingua spagnola. L'ad pubblicitario indica proprio la disponibilità.

Pubblicità di Cyberpunk 2077

Inoltre, come indicato tramite Twitter da Tom Warren di Verge, su Xbox Series X|S Cyberpunk 2077 appare come ottimizzato per le due console di nuova generazione.

Ovviamente, è facile collegare queste informazioni alla diretta streaming che andrà in onda questo pomeriggio, alle 16:00 ora italiana, durante la quale CD Projekt RED parlerà di Cyberpunk 2077. Per il momento tutto ciò che abbiamo scoperto è solo un leak non ufficiale, quindi non ci resta altro da fare se non attendere l'evento degli sviluppatori polacchi e sperare che il tutto venga confermato.

Moltissimi giocatori console hanno deciso di attendere un upgrade next-gen PS5 e Xbox Series X|S prima di dedicarsi a Cyberpunk 2077, quindi sarebbe una notizia positiva per molti. Ancora più interessante sarebbe la disponibilità della demo: poter provare con mano le migliorie tecniche introdotte sulle più recenti console è per certo un'ottima cosa e potrebbe convincere molti della (potenziale) bontà del gioco.