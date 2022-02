Nintendo Switch Sports: preordine Amazon con fascia per la gamba inclusa

È ora disponibile il preordine Amazon di Nintendo Switch Sports, il nuovo gioco esclusivo della console ibrida della casa di Kyoto. Il bundle fisico include anche la fascia per la gamba per il posizionamento del Joy-Con, utile per giocare tramite i movimenti del corpo ad alcuni sport. Il prezzo è 49.99€. La data di uscita è il 29 aprile 2022. Nintendo Switch Sports includerà al D1 sei diversi sport: pallavolo, calcio, bowling, chambara, tennis, badminton e il tennis. A queste si aggiungerà il golf in autunno, tramite un aggiornamento gratuito. Sarà possibile giocare online (abbonamento Nintendo Switch Online richiesto).

Facendo il preordine di Nintendo Switch Sports tramite Amazon si attiva la promozione Prezzo minimo garantito: al momento della spedizione, si pagherà il prezzo più basso apparso sul sito a partire dal momento del preordine, senza dover manualmente rifare l'ordine del gioco e senza quindi dover seguire l'andamento del prezzo di giorno in giorno. Il tutto è gratuito e può essere cancellato fino a pochi momenti prima del pagamento.

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

Il logo di Nintendo Switch Sports

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.