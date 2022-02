Xbox Game Pass: i primi giochi di febbraio 2022 trapelano in un leak?

Siamo all'inizio di febbraio 2022 e Xbox Game Pass sta per aggiornare il proprio catalogo, dunque possiamo aspettarci la presentazione ufficiale dei nuovi titoli in arrivo nella prima ondata di questo mese da un momento all'altro, ma intanto c'è un leak che sembra anticiparli.

L'anticipazione in questione è stata pubblicata da VGC ma proviene dal solito forum di DeaLabs, fonte che finora si è rivelata sempre molto accurata per quanto riguarda le anticipazioni sui giochi distribuiti attraverso abbonamenti o altre iniziative, in particolare per quanto riguarda PlayStation Plus.

Xbox Game Pass, la possibile prima ondata di febbraio 2022

La cosa rende il tutto piuttosto credibile, soprattutto considerando che alcuni di questi giochi sono stati già annunciati nei quattro titoli confermati per febbraio 2022 su Xbox Game Pass.

Questi sono dunque i giochi in arrivo nella prima ondata di febbraio, secondo il leak riportato: