Xbox Game Pass: già confermati 4 giochi a febbraio 2022

Gennaio è ormai giunto al termine e a breve Microsoft annuncerà la prima mandata di giochi Xbox Series X|S, One e PC in arrivo su Xbox Game Pass il prossimo mese. Nel frattempo già da ora possiamo farci un'idea della line-up del prossimo mese, visto che 4 titoli sono stati già confermati per febbraio 2022.

Per il mese di febbraio, in base ai precedenti annunci di Microsoft e terze parti, sono stati già confermati ufficialmente quattro giochi, ovvero:

Dreamscaper - Xbox Series X|S e Xbox One - 3 Febbraio

- Xbox Series X|S e Xbox One - 3 Febbraio Besiege: Console Edition - Xbox Series X|S e Xbox One - 10 febbraio

- Xbox Series X|S e Xbox One - 10 febbraio Edge of Eternity - Xbox Series X|S, Xbox One e PC - 10 febbraio

- Xbox Series X|S, Xbox One e PC - 10 febbraio Total War: Warhammer 3 - PC - 17 febbraio

Xbox Game Pass

Dreamscaper è un action roguelike sviluppato da Afeterburner Games che si basa su un ciclo sogno/veglia. Di notte, immersi nel subconscio del protagonista, affronteremo gli incubi in un mondo in continuo mutamento, pieno di oggetti, abilità e sfide uniche. Di giorno, invece, esploreremo la città di Redhaven, con la possibilità di interagire con altri personaggi e sbloccare potenziamenti permanenti così da poter affrontare il prossimo sogno più forti che mai.

Besiege: Console Edition è, come suggerisce il titolo, il porting per Xbox del gioco già presente su PC e comprende praticamente gli stessi contenuti. Si tratta di un simulatore di assedi che ci consente di provare la tipica pratica di guerra medievale costruendo vari mezzi, veicoli e strumentazioni apposite da scatenare contro vari castelli.

Edge of Eternity è un JRPG ad ambientazione fantasy e fantascientifica, incentrato sulla storia di Daryon and Selene e sulla loro missione basata sul trovare una cura alla misteriosa Corrosione che sembra distruggere il loro universo. Su PC è disponibile già dallo scorso anno, ottenendo un buon successo, nonostante le critiche ricevuto. Il 4 febbraio segna il debutto su console, con il gioco che sarà disponibile per Game Pass al lancio, anche per PC.

Total War: Warhammer 3 infine non ha bisogno di grandi presentazioni, dato che si tratta del nuovo gioco strategico della fortunata serie di Creative Assembly, ma se volete saperne di più vi rimandiamo al nostro provato in cui abbiamo testato due delle nuove fazione. Il titolo arriverà il 17 febbraio, dunque probabilmente farà parte della seconda mandata di giochi per Xbox Game Pass.

Per il resto dei giochi in arrivo su Xbox e PC Game Pass in arrivo nella prima metà del prossimo mese dovremo attendere l'annuncio ufficiale di Microsoft, che arriverà salvo sorprese nel pomeriggio di martedì 1 febbraio.