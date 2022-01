Quantum Error: cosa sappiamo sull'horror cosmico di Teamkill Media

Quello di Quantum Error è un caso strano: è stato presentato come uno dei primi giochi specificamente pensati per PS5, forse il primo in assoluto annunciato dichiaratamente per la console Sony fra i progetti third party, eppure a distanza di un anno e mezzo dall'uscita della console ancora se ne sa veramente poco. Per questo motivo, proviamo a mettere insieme tutto quello che sappiamo di Quantum Error per fare una panoramica sulle caratteristiche di questo titolo, che continua a essere alquanto interessante, soprattutto grazie alla particolare atmosfera da "horror cosmico" che ne caratterizza i contorni, almeno per quanto visto finora. Nel frattempo, dal primo teaser trailer a oggi, sono cambiate diverse cose: le console next gen sono ormai uscite da più di un anno, anche se non si può proprio dire che siano ancora diffusissime dati i noti problemi di approvvigionamento delle scorte, mentre Quantum Error è passato dall'essere una presunta esclusiva PS5 a un gioco multipiattaforma, in arrivo anche su Xbox Series X|S.

Questo, d'altra parte, espande ulteriormente il bacino di utenti interessati al gioco, cosa che può renderlo ancora più interessante, in attesa di capire quale sia la reale portata di questo progetto. Il team responsabile è piuttosto piccolo e relativamente nuovo, avendo sviluppato in precedenza il solo Kings of Lorn: The Fall of Ebris, un action RPG dark fantasy che a dire il vero non ha proprio convinto più di tanto.

Anche per questi motivi, il mistero intorno a Quantum Error è particolarmente fitto, visto che si è mostrato fin da subito come un titolo dalle aspirazioni notevoli ma frenato da mezzi piuttosto limitati disponibili per il suo sviluppo. Quello che emerge è che la prima presentazione, effettuata in un periodo così distante dall'uscita, sia stata probabilmente un'abile operazione di marketing per attirare l'attenzione su un titolo che avrebbe rischiato di passare inosservato, viste le dimensioni della produzione, come confermato chiaramente dalla successiva apertura della campagna di raccolta fondi su GoFundMe per completarne lo sviluppo.