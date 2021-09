Quantum Error passa all'Unreal Engine 5

Lo sparatutto in prima persona Quantum Error è tornato a palesarsi dopo una lunga assenza con una notizia che farà felice molti: il gioco è passato dall'Unreal Engine 4 all'Unreal Engine 5. Gli sviluppatori hanno pubblicato anche un teaser trailer per mostrare il gioco nel nuovo motore. Lo trovate allegato al tweet sottostante:

L'ultima volta che si è parlato di Quantum Error era ancora marzo 2021. All'epoca fu pubblicato un video che non convinse moltissimo. Evidentemente da allora gli sviluppatori hanno deciso di stare in silenzio per produrre qualche novità rilevante, prima di tornare alla carica, come hanno appunto fatto.

Come già riportato, Quantum Error racconta la storia di una struttura, la Monad Quantum Research, attaccata da delle entità sconosciute che la stanno distruggendo. Una chiamata d'aiuto raggiunge la Garboa Fire Dept di San Francisco, che invia un suo uomo, il Capitano Jacob Thomas, insieme alla sua compagnia, a investigare sull'accaduto. La missione è quella di salvare più vite possibili, sempre che sia rimasto qualcuno da salvare. Nel mentre Thomas dovrà scoprire anche cos'è successo, perché non tutto è come sembra.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Quantum Error è in via di sviluppo per PS5, Xbox Series X e S e PlayStation 4. Non ha ancora una data di lancio ufficiale.