Quantum Error: il video del Future Game Show di primavera convince poco

Quantum Error è tornato a mostrarsi al Future Game Show di primavera con un video di gameplay, senza però convincere moltissimo. Sarà la sua natura estremamente derivativa, anche nell'immaginario che propone (che urla Doom da tutti i pori), sarà per i feedback dei colpi o per la mancanza di elementi di particolare interesse nel filmato, ma sono davvero in tanti ad aver espresso dei dubbi sul gioco.

Da notare che questa è la versione breve del nuovo materiale video. In giornata sarà pubblicata la versione estesa dello stesso, che potrebbe essere più convincente.

Quantum Error racconta la storia di una struttura, la Monad Quantum Research, attaccata da delle entità sconosciute che la stanno distruggendo. Una chiamata d'aiuto raggiunge la Garboa Fire Dept di San Francisco, che invia un suo uomo, il Capitano Jacob Thomas, insieme alla sua compagnia, a investigare sull'accaduto. La missione è quella di salvare più vite possibili, sempre che sia rimasto qualcuno da salvare. Nel mentre Thomas dovrà scoprire anche cos'è successo, perché non tutto è come sembra.

Quantum Error è in sviluppo per PS5, Xbox Series X e S e PlayStation 4.