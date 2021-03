Inkulinati, teaser trailer dal Futurure Game Show 2021 dell'ispirato strategico per PC e Switch

Lo abbiamo detto più volte: Inkulinati è uno dei più bei giochi dal nome orribile della storia. Si tratta di uno strategico a turni per PC nel quale i personaggi sembrano inchiostrati da dei monaci amanuensi. Durante il Future Game Show di ieri sera, Daedalic Entertainment ha pubblicato un nuovo teaser trailer del gioco, in grado di catturare tutta l'atmosfera di questo promettente gioco per PC, Mac e Nintendo Switch.

Nel nostro provato di Inkulinati mettiamo in luce tutte le caratteristiche di gameplay del gioco, oltre che sbrodoliamo un po' sull'eccellente comparto artistico del gioco. Ogni battaglia, infatti, non importa che sia tra essere antropomorfi come asini, lumache e conigli, è uno spettacolo che sembra essere uscito direttamente da un manoscritto medioevale.

In questo trailer scopriamo come gli Inkulinati, un misterioso gruppo in possesso di un magico inchiostro, hanno il potere di dare vita a battaglie di inchiostro con le quali si decide il futuro dell'umanità. Tra gli Inkulinati ci sono la Morte, ma anche Dante Alighieri, che combattono a suon di truppe dalle abilità differenti.

Il coniglio, infatti, è un abile arciere, l'asino può far cambiare la posizione alle truppe con la sua zampogna, il drago è una possente unità capace di sconquassare il campo di battaglia, mentre la lumaca assorbe i nemici in un sol boccone.

Inkulinati arriverà nel 2021 per PC, Mac e Nintendo Switch.