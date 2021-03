Kena: Bridge of Spirits: nuovo gameplay dal Future Game Show

In occasione del Future Game Show di primavera trasmesso ieri sera, è stato presentato del nuovo gameplay di Kena: Bridge of Spirits, attesissimo titolo per PC, PS4 e PS5. Il trailer, che trovate in testa alla notizia, mostra quindi momenti di gioco e della sequenze animate con cui sarà raccontata la storia che fa da sfondo all'azione.

In Kena: Bridge of Spirits il giocatore assume il ruolo di una giovane guida degli spiriti, Kena, il cui ruolo è quello di aiutare le anime di morti a trapassare, raggiungendo l'aldilà.

Se volete saperne di più, leggete la nostra anteprima di Kena: Bridge of Spirits, in cui il nostro Simone Pettine ha scritto:

Ogni volta che torna a mostrarsi, sentiamo maggiormente il bisogno di mettere le mani su Kena: Bridge of Spirits. Il problema è anche che, proprio ogni volta che torna a mostrarsi, la data di lancio viene spostata verso destra: prima era previsto per il lancio di PlayStation 5, poi per i primi mesi del 2021, adesso è stato rinviato ad agosto. Da un lato pensiamo che tutto ciò è necessario per avere il titolo che subito, sin dalla sua prima apparizione pubblica, abbiamo desiderato: e quindi l'attesa diventa sopportabile, sensata. Dall'altro, chiaramente, non vediamo l'ora che arrivi la pubblicazione su PlayStation 5, PC e anche su PlayStation 4. Il mondo di Kena sembra ispiratissimo, il sistema di combattimento appare valido, e di certo la qualità dell'intera produzione è evidente. Speriamo che non saltino fuori brutte sorprese dell'ultimo momento, a questo punto.

Per il resto vi ricordiamo che la data d'uscita di Kena: Bridge of Spirits è stata fissata al 24 agosto 2021.