Rainbow Six: Siege, MNM Gaming si qualifica per il Six Invitational 2022, chiudendo un trimestre fantastico

L'anno competitivo di Rainbow Six: Siege è pieno di momenti importanti e attesi. Ci sono i Major, ci sono le finali nazionali e persino gli ambitissimi campionati regionali. Sopra tutti, però, troviamo il Six Invitational. Tutto, o quasi, si gioca in funzione di questo torneo, che quest'anno si terrà a Stoccolma dall'8 al 20 febbraio 2022. Per accedervi bisogna guadagnare punti durante tutta la stagione e durante gli appuntamenti più importanti: si tratta di un torneo di élite, pensato per mettere faccia a faccia solo i team più forti di R6S. Negli ultimi mesi, infatti, nessuno è stato più in forma dei MNM Gaming, l'ultimo team europeo a qualificarsi per il Six Invitational.

MNM Gaming Il logo dei MNM Gaming MNM Gaming (Molotovs and Marshmallows Gaming) è marchio esport inglese nato dalla volontà di Kalvin e Daniel Chung, due fratelli di origine cinese di creare un ponte culturale tra l'est e ovest. Il marchio è attivo in diversi esport come LoL e Trackmania, ma è la squadra di Rainbow Six: Siege, come è evidente da questo articolo, che ultimamente è salita alla ribalta. Merito di un trimestre da favola nel quale il team capitanato da Leon "neLo" Pesić ha cominciato a inanellare risultati impressionanti, l'ultimo dei quali è la vittoria del Six Invitational 2022 - Europe: Closed Qualifier che gli ha garantito un posto tra i grandi che si sfideranno nel torneo di febbraio. Questo percorso è iniziato a fine maggio 2021 quando la dirigenza ha rinnovato 4/5 della formazione. Prima affiancando neLo e Luke "Tyrant" Casey all'unico sopravvissuto al restyling, il veterano Josh "Yuzus" Pritchard, poi completamento la squadra con Callum "Neonical" Humphreys e Fatih "Solotov" Türker il 22 settembre. Con questa formazione, MNM Gaming ha successivamente vinto l'European Challenger League 2021 a fine novembre, poi a dicembre il Six Invitational 2022 - Europe: Open Qualifier #2 e le Relegation dell'European League 2021, evento che gli ha garantito l'acceso all'European League 2022, la massima competizione a livello europeo.