R6S European Challenger League 2021, i Mkers non riescono nell’impresa

Una fine di 2021 piuttosto amara per il team nostrano che, durante la Milan Games Week 2021, ha perso anche la finale dei PG Nationals Winter 2021 contro i MCK. Aqui, Gemini, Scatto, Sasha e Lollo hanno comunque vissuto un anno straordinario , coronato con la vittoria all'European Challenger League 2021 - Qualifier 1 e la partecipazione al Six Invitational 2021. La stanchezza dopo un anno così intenso ed emozionante, però, deve essersi fatta sentire e i ragazzi italiani non sono riusciti a esprimersi al meglio contro avversari che ormai li conoscono alla perfezione.

Domenica scorsa si sono giocate le finali dell' European Challenger League 2021 di Rainbow Six Siege , il torneo continentale che apre le porte all'European Legue 2022, la Champions League dello sparatutto tattico di Ubisoft. L'ultimo torneo dell'anno non ha sorriso ai Mkers , l'unico team tutto italiano qualificato che, dopo aver ottenuto l'accesso ai Playoff, non è riuscito a superare i quarti.

Gironi e playoff

La formazione dei Mkers in R6S

I rimpianti per i Mkers devono essere comunque tanti, dato che durante la fase a gironi hanno dimostrato di poter competere alla pari con tutti questi team di livello europeo. Anzi, hanno vinto il gruppo D davanti agli HellRaisers, il team che poi avrebbe raggiunto le finali della European Challenger League 2021 attraverso il Loser Bracket.

L'altra finalista, MNM Gaming, invece, ha mantenuto un livello di gioco elevatissimo per tutta la durata della competizione. Dopo aver vinto il girone con un netto 3-0, il team britannico ha perso un solo round durante i playoff, contro i Totem Esports. La squadra italiana, ora composta da soli giocatori francesi e iscritta anche a tornei transalpini, dopo essersi qualificata come seconda, ha eliminato i Mkers ai quarti, per poi essere sconfitta dai MNM Gaming nelle semifinali. Scivolati nel Loser Bracket, i Totem sono riusciti a superare i Viperio 86, per poi perdere contro gli HellRaisers in semifinale. In questo modo i franco/italiani si sono aggiudicati il quarto posto e 7500 euro di premio.

Al terzo posto troviamo i DeathroW. La squadra francese, dopo aver vinto il gruppo C, ha avuto un percorso piuttosto agevole fino alle finali dell'Upper Bracket, perse per 2-0 contro gli MNM Gaming. Una sconfitta che deve aver incrinato le sicurezza di Adriano e dei sui compagni, che poi hanno perso contro gli HellRaisers per 2-1 anche la finale dei ripescati.