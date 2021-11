Forza Horizon 5, ban di 8000 anni per l'autore di una livrea con Kim Jong Un

Gli sviluppatori di Forza Horizon 5 hanno comminato un ban da ben 8000 anni all'autore di una livrea che prende in giro il leader nordcoreano Kim Jong Un, inserendolo nel logo di KFC al posto del celebre Colonel Sanders.

Forza Horizon 5, la livrea che è valsa un ban da 8000 anni

Con i suoi oltre 10 milioni di giocatori, Forza Horizon 5 è probabilmente un inferno da moderare e non è semplice star dietro alle tantissime creazioni degli utenti, da qui la nascita di soluzioni drastiche come questa.

Non c'è infatti un significato preciso da attribuire alla durata del ban: semplicemente chi lo ha comminato si è limitato a inserire l'ultima data possibile, l'anno 9999, in mancanza di una funzione specifica per bandire gli utenti a vita.

Allo stesso modo, non è perfettamente chiaro quali siano gli argomenti sensibili o comunque le azioni che portino a essere bannati in Forza Horizon 5. Certo, il fatto che si tratti di un gioco classificato PEGI 3 pone ovviamente un bel po' di paletti.

La community ha cominciato a lamentarsi della cosa, più che altro perché di fronte a un ban non c'è modo di appellarsi e decisioni del genere vengono prese in maniera inevitabilmente frettolosa, tagliando fuori per sempre giocatori mossi magari dalle migliori intenzioni.

