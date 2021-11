LucidSound LS35X, la recensione delle cuffie over-ear da gaming pensate per Xbox

Ora scenderemo nel dettaglio per vedere tutti i pregi e i difetti di queste LucidSound LS35X per poi dare il nostro verdetto finale in fondo a questa recensione .

Siete alla ricerca di un nuovo paio di cuffie da gaming per la vostra Xbox ? LucidSound ha realizzato specificatamente per le console Microsoft il modello LS35X, per offrire un facile accoppiamento ed una solida esperienza d'uso in modalità wireless. Queste cuffie over-ear sono ormai piuttosto datate, essendo uscite nel 2018, ma per alcune funzioni restano tutt'ora una valida scelta per i possessori delle console Xbox. Vi possiamo anticipare da subito che alcune caratteristiche non ci hanno convinto appieno, soprattutto a fronte di un prezzo di mercato ancora molto elevato. Si tratta infatti di un modello che si posiziona nella fascia medio-alta, nonostante i suoi anni sulle spalle. Non mancano però nemmeno gli aspetti positivi, come il collegamento wireless immediato e l'isolamento passivo davvero ottimo.

I driver nascosti nei padiglioni sono di 50 millimetri e diffondono un audio stereo certificato Dolby Atmos. Queste LS35X hanno addirittura due microfoni omnidirezionali: uno integrato direttamente nell'headset per quando lo si vuole utilizzare in mobilità e l'altro rimovibile con la classica asticella da posizionare di fronte alla bocca.

L'audio in uscita può passare anche attraverso il cavo jack da 3,5 millimetri, permettendo di fatto di utilizzare queste cuffie over-ear anche sulle altre console come quelle PlayStation e Nintendo, oltre che su PC e dispositivi mobile. Non è presente invece la connettività Bluetooth per il collegamento wireless ai dispositivi che supportano questo standard.

Le cuffie LucidSound LS35X sono state realizzate per funzionare alla perfezione con le console Xbox. Al loro interno dispongono di un adattatore wireless in grado di supportare le frequenze delle macchine da gioco Microsoft per un collegamento rapido senza fili.

Design

Dimensioni delle LucidSound LS35X a confronto con il pad Xbox

Con il modello LS35X LucidSound ha voluto realizzare un headset da gaming che può essere utilizzato anche per l'ascolto multimediale al di fuori delle postazioni da gioco. Per questo motivo è stato scelto un design piuttosto sobrio e minimale, soprattutto nella colorazione nera. Quella in oro rosa da noi provata invece cattura già maggiormente l'attenzione per la sua particolare scelta dei colori.

La struttura interna dell'archetto è realizzata in alluminio ed offre un buon grado di flessibilità per adattare le cuffie a qualsiasi cranio. La parte superiore in contatto con la testa è ricoperta in una soffice similpelle, mentre il meccanismo di regolazione a scatto non offre una grande precisione nel posizionamento verticale dei padiglioni. La struttura in alluminio dell'archetto si estende per sorreggere i padiglioni, che possono essere ruotati di 90 gradi per poter riporre le cuffie su una superficie piana. Il grado di mobilità orizzontale invece è limitato, quindi i padiglioni potrebbero non adattarsi bene alla forma della vostra testa.

Comandi sul padiglione delle LucidSound LS35X

La dimensione dei padiglioni è contenuta rispetto agli standard odierni. A meno che non abbiate delle orecchie piccole, la similpelle che ricopre il padiglione entrerà in contatto con i lobi andandoli a schiacciare leggermente. Il materiale scelto è comunque molto soffice e si adatta facilmente per offrire una buona comodità d'utilizzo. Complessivamente le LucidSound LS35X pesano circa 400 grammi. Di fatto quindi non sono proprio le cuffie più leggere in circolazione, anzi. Il loro peso però è ben distribuito e non sentirete un eccessivo carico sulla testa, nemmeno nelle sessioni di utilizzo più prolungate.

Passando invece all'interazione con l'utente, l'headset dispone di diversi tasti di controllo e regolazione sui padiglioni. Sul sinistro troviamo un tasto d'accensione con il LED di notifica, la porta Micro USB per la ricarica e due jack da 3,5 millimetri rispettivamente per l'ingresso del microfono e dell'audio. Nella sua parte esterna invece sono presenti i controlli audio: una rotella del volume con dimensioni pari al padiglione ed un tasto centrale per silenziare il volume di gioco o per le funzioni di assistenza vocale sui dispositivi mobili.

Il bottone realizzato in plastica è veramente di bassa qualità, perché tende a muoversi in varie direzioni, come se fosse stato fissato male. La rotella del volume invece risulta essere piuttosto facile da usare e molto precisa. Sul padiglione destro c'è un unico tasto per l'accoppiamento con i sistemi Xbox, mentre nella parte esterna troviamo la rotella del bilanciamento dell'audio gioco/chat ed il tasto centrale per silenziare il microfono.

Il microfono rimovibile è stato realizzato in plastica snodabile di bassa lega. Questo componente è indubbiamente il pezzo meno riuscito in termini di design e qualità costruttiva. Ha come unico pregio il fatto di essere estremamente flessibile, riuscendo a mantenere poi la forma da noi definita senza spostarsi di un millimetro.