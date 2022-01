My Hero Academia: il cosplay di Toga Himiko di lit.mira è senza freni

My Hero Academia è uno degli anime/manga di maggior successo degli ultimi anni e gli appassionati hanno a cuore le sorti dei propri hero preferiti. Anche i villain però sono spesso amati e tra tutti vi è Himiko Toga, la trasformista innamorata del protagonista della serie. Ora, lit.mira ci propone la propria versione di Himiko Toga con un cosplay, che non ha freni e si prepara a dare battaglia con tutte le proprie armi.

Himiko Toga, ricordiamo, ha un potere particolare: grazie al sangue di una persona, può cambiare completamente il proprio aspetto. Anche per questo motivo, tra le armi preferite ci sono i coltelli, che può usare per tagliare e versare il sangue dei propri avversari. In questo cosplay, però, lit.mira dà il tutto per tutto e inserisce anche delle armi da fuoco: sembrerebbe che Himiko Toga sia pronta a fare la guerra.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Toga Himiko realizzato da lit.mira? Il personaggio di My Hero Academia vi ha convinto, oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?