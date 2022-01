Total War: Warhammer 3, abbiamo provato due delle nuove fazioni del gioco Creative Assembly

Prima di entrare nel dettaglio parlando di Total War: Warhammer III, voi ve lo ricordate Shogun: Total War ? Era il 2000 e chi aveva un PC non parlava d'altro. Fu un sogno a occhi aperti vedere per la prima volta così tante unità interagire tra loro, a dir poco incredibile scoprire che quelle battaglie erano solo una parte di un gioco molto più profondo, dove strategia e tattica procedevano a passo simultaneo. Poi arrivò Medieval: grafica migliore, gioco migliore e ambientazione irresistibile. Ma si poteva fare ancora meglio, e Creative Assembly ci riuscì con il suo primo vero capolavoro, e stiamo parlando naturalmente di Rome: Total War. Tralasciando i seguito di Medieval che lo precede e mettendo da parte i bug che lo contraddistinsero, per ambizione Empire: Total War rimane un capitolo insuperato. A noi però interessa il 2012, quando Sega acquistò i diritti di Warhammer e propose un gioco a tema allo sviluppatore inglese che, nonostante i numerosi progetti in sviluppo, accettò a quanto pare di buon grado.

Due nuove fazioni!

Total War: Warhammer III - Le due nuove fazioni prometto grande divertimento, ma saranno bilanciate altrettanto bene?

Se ne state seguendo lo sviluppo già da qualche tempo, saprete che questo nuovo gioco va a chiudere questo lungo percorso con un capitolo finale che rifinisce ulteriormente la formula, invece che stravolgerla. Questo non significa che in Total War: Warhammer III non ci siano sorprese degne di nota, soprattutto per quel che riguarda gli otto regni giocabili inclusi al lancio. Tra questi, spiccano proprio i due che ci è stato permesso di provare, ovvero lo zarato di Kislev, conosciuto come Regno della Regina dei Ghiacci, e i Demoni del Caos, comandati dall'inarrestabile ammazza dei il Principe del Caos. Se Kislev, con la sua moda fantasy orientale può sfruttare la sua Corte di Ghiaccio addestrando Fanciulle Gelide e Streghe del ghiaccio, sfruttando le doti amministrative degli Atamani, i Demoni del Caos puntano tutto su masnade demoniache e il loro unico sire, questo Principe demoniaco che ad ogni vittoria potrà sbloccare nuove parti del corpo, ognuna con caratteristiche proprie, che ne caratterizzeranno l'aspetto e le abilità. Kislev è molto affascinante, ma i Demoni del Caos sono e saranno inevitabilmente la fazioni che più contraddistingue questo terzo gioco.

Conquistando gloria demoniaca, sbloccheremo doni che permetteranno di personalizzare il Principe Demone come mai accaduto con un personaggio di Total War, modificandone la testa, il busto, le ali, le due braccia singolarmente, le gambe, la coda e naturalmente armi e incantesimi. L'avanzamento delle sue armate è volgare e sfrontato, se non addirittura totalmente informe, causa però più terrore che danni, ed è per questo che il Principe dovrà sporcarsi le mani in modo molto più attivo di quanto non facciano gli altri leader. Dopo aver guadagnato abbastanza gloria demoniaca, il Principe Demone può anche eseguire un'ascensione, diventando così il campione di uno delle quattro divinità del caos. Crescere e plasmare questo enorme diavolo volante è chiaramente divertentissimo, come vederlo seminare morti e distruzione contro le armate nemiche, ma bilanciare un personaggio del genere non è facile in un contesto simile. Il lord leggendario di Kislev è invece Miao Ying (ce n'è un secondo ma non era possibile ancora selezionarlo), in grado invece di trasformarsi in un enorme drago volante.