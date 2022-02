ASUS ROG Delta S Animate, la recensione delle cuffie comode e con LED personalizzabili

Non vogliamo dilungarci troppo in questa introduzione. Siamo quindi pronti a raccontarvi tutto sulle caratteristiche tecniche, le scelte di design e la nostra esperienza d'uso vissuta con queste ASUS ROG Delta S Animate .

ASUS ha proposto sul mercato una versione alternativa del suo popolare headset da gaming ROG Delta S . Sì, perché non si tratta di un nuovo modello di cuffia, ma di una rivisitazione esclusivamente estetica del già ottimo dispositivo per l'intrattenimento che abbiamo recensito sulle nostre pagine . Guardando infatti la scheda tecnica e il design, ci siamo accorti di aver ritrovato il tanto amato headset ROG Delta S, con quale piccola chicca di personalizzazione dedicata agli amanti degli effetti luminosi sulle cuffie. Tra i suoi punti di forza ha dunque mantenuto una comodità praticamente senza rivali, la semplicità d'uso ed una qualità audio solida, personalizzabile a seconda delle esigenze dell'utente. Di contro troviamo un prezzo ancora fin troppo elevato ed alcune mancanze che andremo ad esplorare meglio nel corso della nostra recensione .

Specifiche tecniche

Cuffie e confezione ASUS ROG Delta S Animate

Come accennato in precedenza, sotto la scocca queste nuove ASUS ROG Delta S Animate non nascondono nulla di nuovo rispetto al modello precedente. Troviamo infatti gli stessi driver da 50 millimetri che garantiscono una risposta in frequenza dai 20 ai 40.000 Hz con 7.1 canali audio virtuali. ASUS ha sempre utilizzato dei DAC di alta qualità come la versione ESS 9281 Pro inclusa in questo headset.

Purtroppo non è presente la cancellazione attiva del rumore, al giorno d'oggi una mancanza piuttosto grave per un headset in questa fascia di prezzo. Il microfono unidirezionale rimovibile dispone invece di questa funzione per cancellare i rumori di fondo mentre campiona la nostra voce. Le cuffie possono essere connesse a svariati dispositivi supportati ufficialmente, in particolare: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Mac e Nintendo Switch. L'unico modo per eseguire l'accoppiamento è mediante il cavo USB-C presente nella confezione.

Manca quindi la connettività wireless, altro elemento sicuramente non fondamentale ma comunque importante in un headset di fascia alta con questo prezzo. Oltre al cavo USB-C è presente anche una prolunga USB-A (complessivamente si ottengono 2,5 metri di cavo) per poter collegare le cuffie ad un maggiore numero di dispositivi con questa porta.

Scheda tecnica ASUS ROG Delta S Animate