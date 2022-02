Mario Kart 8: le piste del Pass Percorsi sono utilizzabili online anche senza acquistarle

Secondo quanto riferito dal sito ufficiale di Mario Kart 8 Deluxe, sembra che le nuove piste contenute nel Pass Percorsi siano utilizzabili online anche dagli utenti che non hanno acquistato il DLC, purché un amico con cui stiamo giocando sia in possesso del pacchetto.

L'informazione dovrebbe essere stata in effetti presente dall'annuncio del Pass Percorsi di Mario Kart 8 Deluxe, ma riportata come nota in fondo alla pagina, collegata a uno dei tanti asterischi disseminati nella descrizione ufficiale sul sito Nintendo. Ecco quello che c'è scritto:

I percorsi del pacchetto 1 di Mario Kart 8 Deluxe - Pass percorsi aggiuntivi saranno giocabili in locale e online dal 18 marzo nella modalità Amici e avversari, anche se un solo giocatore possiede il Pass percorsi aggiuntivi o vi ha accesso tramite un'iscrizione a Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo. Dal 22 marzo, i percorsi del pacchetto 1 appariranno anche nella selezione casuale delle corse mondiali o regionali contro avversari online.

Dunque sarà possibile utilizzare le nuove piste del Pass Percorsi online anche semplicemente giocando con un utente che le possiede, visto che questo potrà selezionarle e saranno disponibili anche per gli altri giocatori nella sessione multiplayer online o in locale.

Non solo, le piste della prima mandata del 18 marzo verranno inserite nella rotazione online di corse mondiali o regionali a partire dal 22 marzo, dunque c'è la possibilità di vederle anche giocando con sconosciuti durante qualsiasi sessione in tali modalità, anche se ovviamente si tratta di casi fortuiti considerando la quantità di possibilità nella selezione random fra decine di tracciati diversi.

Per il resto, ricordiamo che il Pass Percorsi di Mario Kart 8 Deluxe può essere acquistato per 24,99 euro oppure utilizzato all'interno della dotazione standard dell'abbonamento Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo. Abbiamo visto inoltre i dettagli del pacchetto e le prime piste in arrivo il 18 marzo.