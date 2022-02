Elden Ring: peso della patch D1 scoperta tramite il PS Store

Elden Ring arriverà il 25 febbraio 2022 su PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e PS5. Al giorno dell'uscita, per certo, vi sarà un aggiornamento, la classica patch D1. Quanto peserà? Secondo quanto scoperto tramite il PS Store, sarà di 8 GB.

L'informazione è stata condivisa da PlayStation Game Size. Precisamente, questa patch D1 di Elden Ring è per ora disponibile solo per la versione giapponese del gioco. Si tratta della versione 01.001.000 e dovrebbe pesare circa 8 GB, ma in versione PS4. È possibile che la versione PS5 abbia un peso diverso. Il peso totale del gioco si assesta quindi a 44,928 GB, sempre su PS4.

Come sempre, ricordiamo che questa informazione, pur essendo stata scovata direttamente all'interno dei server del PS Store, non è ufficiale e potrebbe non essere corretta. Come spiegato anche da PlayStation Game Size in passato, alle volte le dimensioni riportate non sono precise e, inoltre, fino all'ultimo momento gli sviluppatori potrebbero apportare delle modifiche al gioco che cambierebbero le dimensioni.

Detto ciò, questa informazione ci dà almeno un'idea della grandezza generica di Elden Ring. Le dimensioni sono significative rispetto ai precedenti giochi (Sekiro pesa circa 25 GB su PC, ad esempio), ma per un gioco open world non è nulla di eccessivo.

Vi segnaliamo infine che il boss del Network Test di Elden Ring era troppo difficile per il produttore del gioco: voi siete d'accordo?