Lost Ark: problemi con contenuti premium, missioni e non solo, il team promette correzioni rapide

Lost Ark è stato da poco pubblicato su PC in Nord America ed Europa e il responso è positivo, perlomeno basandoci sul numero di giocatori che vi hanno fatto accesso. Al tempo stesso, ci sono molti lati negativi, come lunghe code nei server e alcuni problemi con i contenuti premium e le missioni di trama. Il team ha promesso che alcune correzioni arriveranno rapidamente.

Precisamente, alcuni utenti hanno segnalato che le loro "Crystalline Auras" non si attivano nel gioco dopo l'acquisto, e gli sviluppatori hanno dichiarato che questo problema è causato dall'enorme traffico che i server stanno attualmente vivendo. Detto questo, stanno lavorando su una patch (lato client) che sarà rilasciata questa settimana. La speranza è che questa risolva completamente il problema.

Un personaggio di Lost Ark

Oltre a questo, gli sviluppatori hanno anche confermato di essere a conoscenza del problema che alcuni giocatori stanno avendo con le missioni della storia, le quali tendono a scomparire dal gioco. Non mancano poi lunghi tempi di attesa sui server UE. Come sappiamo, più server saranno resi disponibili per aiutare ad alleviare il traffico, e gli sviluppatori stanno anche lavorando su un risarcimento in-game per i giocatori che non sono stati in grado di progredire nella storia.

Lost Ark ha già raggiunto la seconda posizione di gioco con più giocatori contemporanei di sempre su Steam e ha anche superato il record di New World.