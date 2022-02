Amazon: manager ruba componenti PC e se li spedisce a casa, arrestato

Douglas Wright Jr, un manager operativo per Amazon dell'età di 27 anni, si è dichiarato colpevole di aver rubato oltre 273.000 dollari di hardware per PC da un magazzino Amazon a Charlotte.

La merce è stata rubata dal giugno 2020 e al settembre 2021: durante questo periodo, Wright ha usato il suo accesso speciale ad Amazon per rubare componenti PC tra cui CPU, GPU e dispositivi di archiviazione. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti riferisce che Wright ha spedito gli articoli dal magazzino di Amazon al suo indirizzo di casa (non una scelta furba, va detto) e poi li ha venduti a un grossista con sede in California.

Una confezione di Amazon

Il rapporto del DOJ recita: "Secondo i documenti del patteggiamento e l'udienza di oggi, da giugno 2020 a settembre 2021, Wright ha eseguito uno schema per frodare Amazon rubando merce per un valore di oltre 273.000 dollari dal magazzino della società. Nel corso dello schema, Wright è stato impiegato come Operation's Manager presso il magazzino di Amazon a Charlotte".

"Gli atti del tribunale mostrano che Wright ha abusato del suo accesso ai computer dell'azienda per prendere di mira certa merce, in particolare parti di computer come dischi rigidi interni, processori e unità di elaborazione grafica, e ha spedito quegli articoli dal magazzino al suo indirizzo di casa. Come Wright ha ammesso oggi in tribunale, ha poi venduto la merce rubata per profitto a una società di vendita all'ingrosso di computer in California".