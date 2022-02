Record of Ragnarok: il cosplay di Aphrodite di shino.zaki è degno della dea della bellezza

Record of Ragnarok ci propone tante divinità da diverse culture ma una delle più amate è senza dubbio Aphrodite dall'Olimpo greco. Il mondo del cosplay ha più volte ricreato questo personaggio e ora lo fa anche shino.zaki: ecco il suo cosplay di Aphrodite.

Il cosplay di shino.zaki è di altissima qualità. Il personaggio è stato ricreato in ogni dettaglio in modo perfetto, con anche una grande cura per il fondale, che richiama l'antichità e la sensualità con l'arco di pietra e i fiori rossi. Nel primo scatto, shino.zaki ci cattura con il proprio sguardo, incantandoci come se fosse veramente una dea dotata di poteri soprannaturali.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Aphrodite di shino.zaki? Il personaggio è stato ricreato nel modo migliore oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?