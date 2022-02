Lost Ark: numero di giocatori contemporanei già superiore al record di New World

Lost Ark ha già segnato un record di giocatori contemporanei, il tutto in un paio di ore dopo il lancio. L'MMO ha raggiungo i 984.111 giocatori contemporanei, battendo così il record di New World. I dati provengono come sempre da SteamDB.

Come saprete, Lost Ark ha vissuto sin dal primo istante un lancio travagliato. Il gioco doveva essere pubblicato ieri ma, 15 minuti prima del rilascio, il tutto è stato rimandato a causa di problemi con i server. Sei ore dopo, il gioco è tornato online e il pubblico si è lanciato su di esso. Nell'arco di due sole ore, 984.111 giocatori in contemporanea si sono connessi e hanno quindi superato il record di New World, 913.634 giocatori, ottenuto a ottobre 2021. Il confronto tra Lost Ark e New World è dovuto al fatto che entrambi i giochi MMO sono pubblicati da Amazon.

Uno dei personaggi di Lost Ark

Al momento della scrittura di questa notizia, Lost Ark conta 594.847 giocatori in contemporanea, posizionandosi così in seconda posizione dietro all'immortale CS:GO. Per il momento, Lost Ark sta battendo pesi massimi come Dota 2, PUBG: Battlegrounds, Apex Legends e GTA 5 (o più precisamente, GTA Online). Ovviamente dovremo vedere sul lungo periodo se sarà in grado di mantenere questi numeri o se scenderà in modo netto.

