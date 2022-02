Kirby e la Terra Perduta: cartoline di San Valentino raffigurano Kirby in assurde trasformazioni

Nintendo ha pubblicato tramite Twitter una serie di cartoline di San Valentino a tema Kirby e la Terra Perduta, che raffigurano Kirby nelle sue assurde trasformazioni. Potete vedere le immagini qui sotto.

Se vi interessa scaricarle e stamparle per regalarle ai vostri/e partner, potete semplicemente andare a questo indirizzo del sito ufficiale Nintendo. Lì, troverete un link per scaricare un PDF da 2115 kB. Le immagini sono pensate per essere stampare su un A4 e poi ritagliate: se siete dei bambini, attenzione quando usate le forbici!

Le immagini sono realizzate, come detto, a partire dalle trasformazioni di Kirby. Troviamo ad esempio l'elmo che rende la pallina roba una perfetta talpa scavatrice, grazie a un'enorme trivella. In un'altra immagine Kirby è raffigurato mentre spara con la propria arma grazie al casco stella (la battuta è "Mi fai vedere le stelle"). Quando Kirby mangia una lampadina (non fatelo a casa!), afferma "Mi illumini la vita". Infine, vediamo una delle versioni di Kirby più apprezzate su internet negli ultimi giorni: Carby, ovvero la versione automobile di Kirby.

Diteci, cosa ne pensate di queste cartoline di San Valentino a tema Kirby e la Terra Perduta? Ecco infine il nuovo video di gameplay dal Nintendo Direct.