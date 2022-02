PlayStation: classifica dei giochi first party PS4 e PS5 più venduti

TweakTown ha realizzato una classifica dei giochi first party più venduti su PS4 e PS5 (e anche PS3, in alcuni casi), considerando però anche le versioni PC. I giochi PlayStation possono vantare ottimi risultati, come potete vedere qui sotto.

Ecco la classifica dei giochi first party più venduti su PC, PS4 e PS5, realizzata da TweakTown:

The Last of Us + The Last of Us Remastered : 20 milioni (dato aggiornato nell'ottobre 2019)

: 20 milioni (dato aggiornato nell'ottobre 2019) Marvel's Spider-Man : 20 milioni (dato aggiornato nel novembre 2020)

: 20 milioni (dato aggiornato nel novembre 2020) Horizon Zero Dawn : 20 milioni (dato aggiornato nel febbraio 2022)

: 20 milioni (dato aggiornato nel febbraio 2022) God of War : 19.5 milioni (dato aggiornato nell'agosto 2021)

: 19.5 milioni (dato aggiornato nell'agosto 2021) Uncharted 4 Fine di un ladro : 16 milioni (dato aggiornato all'ottobre 2019)

: 16 milioni (dato aggiornato all'ottobre 2019) Gran Turismo Sport : 14 milioni (dato aggiornato al giugno 2019)

: 14 milioni (dato aggiornato al giugno 2019) Ghost of Tsushima : 8 milioni (dato aggiornato a gennaio 2021)

: 8 milioni (dato aggiornato a gennaio 2021) Marvel's Spider-Man Miles Morales : 6.5 milioni (dato aggiornato al luglio 2021)

: 6.5 milioni (dato aggiornato al luglio 2021) Infamous Second Son : 6 milioni (dato aggiornato al giugno 2019)

: 6 milioni (dato aggiornato al giugno 2019) Uncharted 3 : 6 milioni (dato aggiornato al luglio 2019)

: 6 milioni (dato aggiornato al luglio 2019) MLB The Show 14 - 21 : 5.95 milioni (dato aggiornato al luglio 2021)

: 5.95 milioni (dato aggiornato al luglio 2021) Days Gone : 5.8 milioni (dato aggiornato al gennaio 2022)

: 5.8 milioni (dato aggiornato al gennaio 2022) Gran Turismo 6 : 5.2 milioni (dato aggiornato al giugno 2019)

: 5.2 milioni (dato aggiornato al giugno 2019) Death Stranding : 5 milioni (dato aggiornato al luglio 2021)

: 5 milioni (dato aggiornato al luglio 2021) The Last of Us Parte II : 4 milioni (dato aggiornato al giugno 2020)

: 4 milioni (dato aggiornato al giugno 2020) Detroit Become Human : 3.2 milioni (dato aggiornato all'agosto 2019)

: 3.2 milioni (dato aggiornato all'agosto 2019) Bloodborne : 3 milioni (dato aggiornato al giugno 2019)

: 3 milioni (dato aggiornato al giugno 2019) The Last Guardian : 2 milioni (dato aggiornato al giugno 2019)

: 2 milioni (dato aggiornato al giugno 2019) Demon's Souls : 1.4 milioni (dato aggiornato al settembre 2021)

: 1.4 milioni (dato aggiornato al settembre 2021) Ratchet & Clank Rift Apart : 1.1 milioni (dato aggiornato a luglio 2021)

: 1.1 milioni (dato aggiornato a luglio 2021) Returnal: 0.56 milioni (dato aggiornato a luglio 2021)

Questi dati sono stati raccolta da resoconti finanziari di Sony ufficiali e, dove mancavano dati, da stime degli analisti. Come potete vedere, inoltre, alcuni dati sono tutt'altro che recenti quindi è possibile che vi siano piccole differenze in alcuni casi rispetto alle cifre reali. In ogni caso, questa classifica ci permette di vedere in modo rapido quali sono le cifre raggiunte dai franchise first party di Sony PlayStation.

Da poco, abbiamo anche scoperto la classifica dei giochi più venduti su PS4, PS5 e VR a gennaio 2022 su PS Store.