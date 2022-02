Sifu: livelli di difficoltà e altre novità in arrivo con prossimi aggiornamenti

Pierre Tarno, co-fondatore di SloClap - autore di Sifu -, è stato intervistato durante un talk show di The Weekly. Ora, il conduttore dello show, tramite Twitter, ha svelato alcune novità in arrivo sul gioco PC e PlayStation, compresi nuovi livelli di difficoltà.

Precisamente, come potete vedere qui sotto, Steve Saylor ha svelato che all'interno di Sifu vi saranno miglioramenti in termini di accessibilità: ci saranno sottotitoli di qualità superiore, l'aggiunta di modalità ad alto contrasto su PlayStation (su PC ci sono già, su console sono state rimosse a causa di un bug), e infine è stato detto che vi saranno molteplici livelli di difficoltà, sia più facili che più difficili, pensate per rendere il gioco divertente per tutti i tipi di giocatori.

Precisamente, Saylor afferma che l'idea alla base dei livelli di difficoltà di Sifu è simile a quella di Metroid Dread. Non sappiamo se il riferimento sia effettivamente preciso, ma potrebbe significare che la difficoltà massima manda K.O. il nostro personaggio al primo colpo. Per il momento, badate bene, SloClap non ha rilasciato dichiarazioni in merito, quindi dovremo attendere un annuncio ufficiale più preciso per sapere esattamente cosa troveremo nell'update.

Se state ancora decidendo se giocare al videogame di SloClap, potete leggere la nostra recensione di Sifu qui.