Siamo arrivati a un nuovo weekend e questo significa che abbiamo modo di dedicare un po' di tempo a una delle nostre passioni preferite: i videogame! Tra un impegno di famiglia e uno di lavoro, durante il fine settimana del 12 febbraio 2022 possiamo dedicarci ad alcuni giochi interessanti. Diteci, cosa giocherete questo weekend?

Tra le uscite dell'ultima settimana compaiono giochi molto interessanti, come Far Cry 6 Joseph: Collapse, il DLC dell'ultimo Far Cry. Questo contenuto aggiuntivo è dedicato all'antagonista del precedente capitolo della saga, che dà nome al DLC.

Se preferite qualcosa di nuovo, magari avete deciso di dedicarvi a Sifu, il gioco di combattimento e arti marziali nel quale interpretiamo un uomo o una donna che devono affrontare una serie di nemici. Ad ogni morte non subiamo un game over, ma invecchiamo di un anno e possiamo potenziarci. Riusciremo ad arrivare alla fine prima di diventare troppo anziani? Ecco la nostra recensione.

Sifu

Per chi è in cerca di qualcosa di impegnativo ma allegro e colorato, la soluzione giusta è OlliOlli World. Si tratta del terzo capitolo della serie, che cambia stile grafico e introduce nuove meccaniche di gioco molto interessanti. Potete leggere la nostra recensione qui.

I giocatori di Nintendo Switch hanno invece modo di lanciarsi sull'intera saga di Kingdom Hearts in formato cloud. Probabilmente non è la soluzione che molti avevano sperato, ma è quella scelta da Square Enix. I giocatori Switch possono però contare anche su GetsuFumaDen: Undying Moon, un gioco rogue-like dal bellissimo stile grafico.

Le opzioni, quindi, sono molte, in attesa di altre uscite delle prossime settimane, come Horizon Forbidden West ed Elden Ring. Inoltre, siamo certi che molti saranno ancora impegnati con Dying Light 2 Stay Human.

Diteci, cosa giocherete questo weekend?