Lost Ark, cosa c'è da sapere sull'attesissimo MMO

Negli ultimi tre giorni, Lost Ark ha superato il milione di spettatori su Twitch. Numeri strabilianti, se si considera che il gioco era disponibile solo in early access per chi aveva acquistato uno dei vari pacchetti Founder, ma che conferma l'interesse e l'entusiasmo del pubblico che l'ha seguito per anni e che ha finito per coinvolgere anche chi non si sentiva particolarmente vicino al genere dei MMO. Sviluppato da Tripod Studio e Smilegate RPG, e uscito in Corea e in Russia dopo una lunga fase di gestazione sul finire del 2019, Lost Ark arriva dalle nostre parti grazie ad Amazon Games. Essendo un titolo con qualche annetto sulle spalle, e una formula free to play che causa sempre non poca confusione a chi non conosce bene il genere, abbiamo pensato di fare una sorta di riassunto di tutto quello che è importante sapere, in attesa della nostra recensione che arriverà nei prossimi giorni. Ecco, dunque, tutto quello che c'è da sapere su Lost Ark.

Che tipo di gioco è Lost Ark? Lost Ark, un'immagine del gioco Partiamo dalle basi. Che cos'è Lost Ark? Sembra una domanda scontata, ma in realtà la risposta è meno intuitiva di quanto si possa pensare. L'aspetto del gioco, in effetti, può trarre in inganno. La visuale isometrica e il sistema di controllo predefinito, che impiega il mouse per gli spostamenti ma che può essere configurato per un comunissimo joypad, tradiscono più di una familiarità con titoli come Diablo e Path of Exile. Tuttavia Lost Ark non è incentrato sul bottino come quei giochi, e anzi si ispira principalmente a MMO come World of Warcraft o Final Fantasy XIV, nel senso che c'è una storia da seguire con tanto di cinematiche, dungeon da esplorare da soli o in compagnia, tanti contenuti diversi che includono il PvP, l'housing e raid. In questo senso, Lost Ark prende un po' di questo e un po' di quel genere, rifacendosi tantissimo a Guild Wars 2 nei combattimenti action che danno ampio spazio all'autonomia e ai riflessi del giocatore, ma la progressione è verticale e il bottino assume un'importanza rilevante solo in endgame.

Quante classi ci sono? Lost Ark, il Gunlancer è una specie di tank Le classi disponibili al lancio di Lost Ark sono 15 ma si dividono in cinque archetipi: Warrior, Martial Artist, Gunner, Mage e Assassin. La versione occidentale del gioco ci catapulta nella storia già a livello 10, saltando il prologo originale, che viene sostituito da una cinematica introduttiva, per condurci subito alla scelta della specializzazione. In questi primissimi minuti, superata la creazione del nostro personaggio, potremo testare le diverse specializzazioni prima di proseguire con l'avventura vera e propria. Ogni classe di Lost Ark è più o meno preposta al combattimento ravvicinato o a distanza e può incassare più o meno colpi, ma in generale sono tutte orientate alla pura offensiva, a parte due (il Paladin e il Bard) che possiedono svariate abilità di supporto per il gioco di squadra. Nonostante ciò, ogni classe può affrontare l'avventura e le diverse sfide completamente da sola. Questo significa che non ci sono classi che infliggono significativamente meno danni rispetto ad altre come succede per esempio alla stragrande maggioranza dei guaritori negli altri MMO. Potete letteralmente scegliere la classe che vi pare e arrivare all'endgame senza troppe difficoltà, consapevoli che le classi di supporto hanno una marcia in più quando si tratta di giocare in compagnia.

La progressione: livelli Combat e Roster Un artwork di Lost Ark Il giocatore guadagna i classici punti esperienza sconfiggendo le orde di nemici e completando gli incarichi - divisi in varie categorie - che i PNG ci affideranno in giro per le mappe. Lost Ark non è un MMO open world: la progressione è abbastanza lineare e il mondo si suddivide in tantissime mappe dalle dimensioni relativamente contenute in modo che l'esperienza sia il meno dispersiva possibile. L'esperienza accumulata, tuttavia, si distribuisce su due categorie: Combat e Roster. La prima rappresenta il livello del vostro personaggio e assorbe il 100% dei punti guadagnati attraverso le varie attività. Quando il personaggio aumenta di livello, migliora le sue statistiche, impara eventuali abilità o incantesimi, e ottiene 1 Skill Point, sui quali torneremo tra poco. Fin qui, Lost Ark non fa nulla di originale. Il livello Roster, tuttavia, aumenta più lentamente, ma ha una funzione davvero interessante: i bonus che si sbloccano aumentando di livello Roster influiscono su tutti i personaggi nell'account. Questo significa che giocare più personaggi è caldamente consigliato, perché i progressi di ciascuno contribuiscono a migliorare le performance di tutti gli altri!

Il sistema Tripod Lost Ark, i boss vi costringeranno a imparare come schivare Il sistema di combattimento di Lost Ark funziona in tempo reale e perlopiù ci vede affrontare orde di nemici usando una combo semplice e fino a otto abilità che possiamo associare ad altrettanti tasti. Ci sono poi tasti che permettono di usare consumabili come le pozioni e le granate, ma concentriamoci su quelle otto abilità, che possiamo scegliere liberamente in qualunque momento da una rosa più ampia. I giocatori possono quindi costruire la propria build personale, ma c'è di più. Come dicevamo prima, ogni level up conferisce 1 Skill Point che possiamo distribuire tra le varie abilità imparate. Una volta assegnato un certo numero di SP a una specifica abilità, il cosiddetto sistema Tripod permette di scegliere un modificatori tra tre possibili per il primo tier, tre per il secondo e due per il terzo. Questi modificatori alterano significativamente l'abilità: possiamo ridurne il tempo di ricarica oppure prolungarne l'effetto o ampliarne il raggio d'azione; in certi casi possiamo conferire proprietà aggiuntive, sia offensive che difensive, e cambiare sensibilmente il modo in cui si gioca quella classe. L'aspetto più interessante di questo sistema è che il giocatore può rimpostare gli SP assegnati in qualsiasi momento senza alcuna penalità. Questo significa che si possono provare decine di configurazioni diverse mentre si cerca quella più adatta al nostro stile di gioco, e persino salvarle per cambiarle velocemente all'occorrenza.

Tante attività per tutti i gusti Lost Ark, potete personalizzare le vostre abilità col sistema Tripod Lost Ark è un MMO denso di contenuti: ha parecchi anni di sviluppo sulle spalle e il client che arriva finalmente anche nel nostro continente non è nemmeno aggiornato all'ultima versione, perciò manca di alcune classi e attività che arriveranno solo in seguito. Nonostante ciò, il gioco si adatta davvero a ogni tipo di giocatore. Se preferite una progressione più compassata e autonoma, Lost Ark propone una campagna giocabile anche da soli con una narrativa tutt'altro che banale, comprimari interessanti e qualche simpatico colpo di scena. Se amate il PvP, c'è ovviamente anche quello: dovrete fare qualche livello per sbloccare le arene, ma a quel punto potrete affrontare gli altri giocatori in sfide 3 contro 3, 1 contro 1 e tutti contro tutti, in modalità casual e ranked. Se amate il collezionismo, sappiate che ci sono tonnellate di segreti e collezionabili da scoprire, come i Mokoko Seed sparsi per tutto il mondo, le carte che raffigurano i vari personaggi, missioni segrete e altro ancora. I giocatori potranno persino dedicarsi alla personalizzazione di un isolotto personale che crescerà di livello insieme al giocatore e gli permetterà di reclutare una vera e propria ciurma da inviare per i sette mari o quelli che sono a cercare tesori e altri beni.