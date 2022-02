Know by heart: il trailer di lancio annuncia che è disponibile, è l'ultima opera di Ice-Pick Lodge

Lo sviluppatore Ice-Pick Lodge ha pubblicato un trailer per annunciare la disponibilità di Know by heart, la sua ultima fatica, realizzata in modo completamente autonomo.

Stiamo parlando del team che ci ha dato titoli di culto quali i Pathologic e The Void, tanto per citare i più noti.

Il filmato mostra il particolare stile del gioco, tendente al realismo, attraverso alcune sequenze di gameplay. Fa ben capire anche i toni dell'avventura, decisamente drammatici e intimisti, fatto com'è di sequenze con foto da ricostruire, passeggiate sotto la pioggia e incontri con altri personaggi, nonché eventi tragici.

Leggiamo la descrizione ufficiale di Know by heart per avere altri dettagli:

Know by Heart è un gioco incentrato sul saper perdere. La trama, la musica, il gameplay intuitivo e i mini-giochi d'atmosfera si intrecciano per tessere l'illusione di un breve ritorno alla propria infanzia, seguito dall'inevitabile crescita, con la sensazione del tempo che ci scivola tra le dita.

I giocatori saranno immersi nella vita tranquilla di una cittadina russa di provincia in cui si possono ancora vedere e sentire tracce e ricordi dell'era sovietica.

Misha, il protagonista, è bloccato nel suo lavoro, monotono e senza via d'uscita, finché, un giorno, la routine va in frantumi, quando la sua innamorata dei tempi della scuola ritorna in paese. Per la prima volta dopo parecchi anni, Misha ritrova la speranza di poter sfuggire alla noia della sua vita quotidiana. Un breve ma tumultuoso episodio della vita del paese si intreccia con la storia di una banda di amici d'infanzia che si ritrovano. Toccherà a loro ripercorrere i sentieri della memoria e rinfocolare la loro amicizia, ma i ricordi del passato e i loro stessi legami sono in pericolo...

Know by heart è disponibile soltanto per PC.