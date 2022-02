Elden Ring avrà boss opzionali che vi faranno sudare sette camicie, conferma FromSoftware

Come nella serie Dark Souls e le altre opere recenti di FromSoftware anche Elden Ring avrà una serie di boss completamente opzionali e state pur certi che vi faranno sudare le proverbiali sette camicie, parola del producer Yasuhiro Kitao.

Nei mesi scorsi la casa di sviluppo giapponese ha affermato più volte che il gioco sarà più accessibile e meno stressante dei loro precedenti lavori, ma al tempo stesso il livello di difficoltà sarà ancora una volta tarato verso l'alto e per chi è in cerca di sfide l'Interregno nasconde alcuni boss opzionali e segreti particolarmente coriacei che lo studio ha reso volutamente più difficili del normale proprio per via del fatto che non sono necessari per arrivare ai titoli di coda.

"In termini di boss non essenziali, opzionali e nascosti, ce ne sono alcuni di cui abbiamo deliberatamente aumentato il livello di sfida per quei giocatori che vogliono cercare questo tipo di esperienza", afferma Kitao in un'intervista con Gamer Braves. "Se siete inclini a mettervi alla prova, potrete cercare alcune sfide davvero difficili nascoste nel mondo."

Elden Ring, un'immagine promozionale

Insomma possiamo aspettarci boss opzionali alla stregua di Ebrietas (Bloodborne) e Kalameet (nel DLC di Dark Souls) nascosti in chissà quale anfratto dell'Interregno e magari anche in maggiore quantità rispetto alle precedenti opere di FromSoftware, per via della natura open world di Elden Ring.

Elden Ring sarà disponibile dal 25 febbraio per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC. Di recente abbiamo pubblicato un nuovo provato sulle prime sei ore del gioco completo.