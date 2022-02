Triangle Strategy: preordine Amazon al prezzo minimo garantito ancora disponibile

È ancora disponibile il preordine per Triangle Strategy, gioco esclusivo di Nintendo Switch. Come sempre, il preordine è a prezzo minimo garantito, ovvero facendo la prenotazione del gioco si andrà a pagare, al momento della spedizione, il prezzo minimo apparso su Amazon da questo momento in poi. Vi segnaliamo che Triangle Strategy ha affettivamente ottenuto uno sconto sul prezzo a gennaio, quindi è possibile che entro l'uscita venga di nuovo messo in offerta. In quel momento, il prezzo era calato di 10€. Ricordiamo che il preordine è gratuito ed è possibile cancellarlo fino a pochi minuti prima della spedizione. Fare ora il preorder è il modo migliore per assicurarsi di ottenere un potenziale sconto da qui all'uscita, senza dover seguire l'andamento del prezzo giorno per giorno.

Vi ricordiamo anche che Triangle Strategy può attualmente essere provato da tutti grazie alla Prologue Demo che rende disponibili i primi tre capitoli del gioco completo. Il salvataggio potrà essere spostato nel gioco completo, quindi non c'è motivo per non provare il gioco e dare subito via alla propria partita.

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

Una delle mappe di Triangle Strategy

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.