Weird West: un trailer dedicato alle citazioni dei… beta tester

Devolver Digital ha pubblicato un nuovo trailer di Weird West pieno di citazioni dei beta tester (sì, avete capito bene) relative alla beta del gioco. Naturalmente si tratta di una simpatica presa in giro verso i trailer con le citazioni della stampa, che gli editori non mancano di pubblicare dopo il lancio dei loro giochi (in caso di recensioni positive, ovviamente) per far risaltare quanto siano stati accolti bene.

Nel video, che mostra anche delle sequenze di gioco, possiamo quindi leggere le parole di YetiFrood, che ha trovato il gioco eccellente, quelle di ThatOneDude, che lo ha trovato una figata incredibile, quelle di Speckow, che lo ha apprezzato, quelle di YodaBauer, che non ha capito bene cosa abbia fatto ma si è divertito, quelle di Just_Another_Man, che ha ucciso 318 persone e dodici animali e quelle di tante altre figure di altissimo profilo, probabilmente false.

In fondo l'idea è divertente e da Devolver Digital non ci saremmo aspettati altro (sono o non sono quelli che hanno previsto con anni di anticipo le casse premio con NFT?). Il video è anche un ottimo modo per dare un'occhiata al gameplay di questo strano gioco di ruolo d'azione, sviluppato da Wolfeye e in arrivo il 31 marzo 2022 su PC, PS4 e Xbox One (sarà su Xbox Game Pass al lancio).