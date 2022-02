Elden Ring: il boss del Network Test era troppo difficile, ammette il produttore del gioco

Il produttore di FromSoftware ha recentemente ammesso che Margit, il boss del Network Test di Elden Ring, era troppo forte e per questo, nella versione finale, sarà modificato.

L'informazione arriva da un'intervista con GamerBraves, durante la quale Yasuhiro Kitao ha spiegato che il team non mira a creare scontri difficili solo per il gusto di essere difficili. Precisamente, parlando di Elden Ring ha detto: "Non è nostra intenzione creare dei boss più difficili solo perché devono essere difficili. Margit era semplicemente troppo forte nel Network test, dal nostro punto di vista. Era orientato per una difficoltà un po' troppo alta, quindi ha avuto bisogno di alcune modifiche per adattarlo alle prime fasi di gioco."

Castel Grantempesta di Elden Ring, protetto dal boss Margit

Ricordiamo (o spieghiamo, se non avete giocato il Network Test) che Margit è il primo vero boss obbligatorio di Elden Ring. Sappiamo che, nel gioco completo, si potrà andare in varie direzioni, quindi probabilmente i giocatori potranno sconfiggere molti altri boss prima di Margit, ma tecnicamente - parlando delle aree di trama - esso è il primo che il giocatore deve per forza abbattere se segue il percorso suggerito dal gioco.

Pare quindi che dal punto di vista di FromSoftware - certamente in risposta al feedback dei giocatori - Margit fosse troppo forte considerando che è uno dei primi che i giocatori si troveranno ad affrontare. Per chi è in cerca di difficoltà, precisa poi Kitao, ci saranno vari boss secondari non obbligatori molto potenti.

Elden Ring nasconde infatti tante sfide secondarie nel gioco completo, grazie anche a una grossa mappa che potrebbe essere 9 volte più grande del previsto per Kotaku.