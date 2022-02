God of War per PC: una mod ci farà giocare nei panni di Atreus

Una nuova mod di God of War per PC attualmente in sviluppo, ma già dai risultati promettenti, permette di giocare nei panni di Atreus piuttosto che in quelli di Kratos.

Questa interessante mod è stata realizzata da Speclizer, che in passato ha pubblicato altri video dedicati all'opera di Santa Monica, ma anche di The Last of Us 2, Marvel's Spider-Man e altri giochi made in Sony. Potete avere un assaggio nel video gameplay qui sotto che mostra alcuni scontri con i boss di God of War affrontati nei panni di Atreus (occhio agli spoiler).

Come possiamo notare dal filmato Atreus può attaccare scoccando rapidamente frecce in sequenza, con la mira che sembrerebbe automatica. Purtroppo alcuni elementi sono ancora da perfezionare, in primis i movimenti, dato che il figlio di Kratos scivola sul terreno come se stesse pattinando sul ghiaccio. Lo stesso autore ha ammesso che la mod è ancora in sviluppo e che ci vorrà ancora molto lavoro per renderla un'esperienza godibile. In ogni caso si tratta di un progetto interessante, senza dubbio da tenere sott'occhio.

Nel frattempo su Nexus mod c'è l'imbarazzo della scelta nel caso cerchiate delle mod per God of War, come ad esempio quelle che aumentano il FOV o quella che rasa la barba di Kratos, lasciandogli due bei mustacchi.