Capcom: l'annuncio del conto alla rovescia potrebbe essere Street Fighter 6 per Dusk Golem

Capcom ha attivato un conto alla rovescia sul proprio sito, che scadrà la prossima settimana e svelerà probabilmente un nuovo gioco. Di cosa potrebbe trattarsi? Secondo il noto leaker Dusk Golem - noto anche come AestheticGamer - potrebbe trattarsi di Street Fighter 6. Ecco perché.

Dusk Golem ha espresso la propria opinione a riguardo dopo che un utente gli ha chiesto direttamente un commento tramite Twitter. Dusk Golem scrive: "Non ho informazioni sui piani di marketing di Capcom riguardo a questo evento, ma se si tratta dell'annuncio di un gioco, è quasi certamente Street Fighter 6. Il gioco è in lavorazione (e ri-lavorazione, dopo l'addio di Ono) da anni oramai, e il timer è impostato per la fine della Capcom Cup."

Un paio di tweet dopo, Dusk Golem risponde a un utente che chiede se possa trattarsi di un annuncio a tema Resident Evil e afferma: "Visto che non so a cosa faccia riferimento, non è impossibile [che sia dedicato a Resident Evil] in quanto ci sono degli annunci a tema Resident Evil che arriveranno chissà quando. Ma dubito che sia così, il timer è letteralmente impostato per la fine della Capcom Cup, il che significa che è qualcosa che annunceranno alla fine della Capcom Cup."

Dusk Golem ha quindi avuto la stessa idea di molti, considerando il momento dell'annuncio. La parte interessante è la conferma che il gioco è in sviluppo da anni e che, dopo l'addio di Ono, vi è stato un lavoro di modifica: Street Fighter 6 sarà un gioco diverso rispetto a Street Fighter 5? Voi cosa ne pensate?

Infine, vi segnaliamo che un annuncio a tema Resident Evil è in realtà in arrivo a brevissimo: ecco data e ora.