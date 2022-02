Resident Evil: annuncio domani confermato ufficialmente, ecco a che ora

L'account Twitter ufficiale di Resident Evil Portal, sito dedicato alla saga di Capcom, ha confermato che domani vi sarà un annuncio dedicato a Resident Evil. Precisamente, il tutto è atteso per il 15 febbraio 2022 alle 08:00 (ora italiana).

Come potete vedere qui sotto, l'account Twitter scrive: "Oh, c'è qualche attività sospetta in corso presso il Resident Evil Portal... Sembrerebbe che questo sia il motivo per il quale tutto lo staff attorno a me era così impegnato ultimamente. Accadrà qualcosa domani alle 04:00 PM (JST), quindi speriamo che vi piacerà".

Per il momento è impossibile dire di cosa si tratti. Ricordiamo anche che Capcom ha dato il via a un conto alla rovescia sul proprio sito, che però scadrà la prossima settimana: quello di Resident Evil è un evento separato.

Nell'ultimo periodo si è parlato, grazie a un report, di Resident Evil 4 Remake: è possibile che Capcom sia già pronta per annunciarlo. Potrebbe trattarsi di un nuovo progetto completamente separato, oppure potrebbe essere qualcosa di completamente diverso.

L'unico indizio è il tag "REBHFun", ovvero "Resident Evil BioHazard Fun" (fun = divertimento): è possibile quindi che non sia un grande annuncio. Non ci resta che attendere.