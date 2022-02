Nintendo Switch: nuovo spot italiano festeggia San Valentino e i videogiochi per coppie

In occasione di San Valentino, Nintendo Italia ha pubblicato un nuovo spot pubblicitario per Nintendo Switch dedicato agli innamorati e ai giochi ideali per trascorrere una serata di coppia divertente.

Lo spot, che potrete visualizzare nel player qui sopra, evidenzia le caratteristiche di condivisione di Nintendo Switch, il multiplayer in locale tramite le funzioni dei Joy-Con e celebra la vita di coppia: ognuno è unico e ha i propri ritmi, impegni e passioni ma alla fine quello che unisce è la voglia di star insieme e condividere momenti piacevoli. E i videogiochi rientrano in questa categoria.

Ma quali sono i giochi migliori per passare in modo piacevole una serata tra innamorati? Nintendo Italia consiglia Animal Crossing: New Horizons, per passare momenti piacevoli e rilassanti su un'isola da sogno dopo una giornata impegnativa. Mario Kart 8 Deluxe è l'ideale invece per chi cerca la competizione e vuole mettere alla prova la stabilità di coppia. Sicuramente più rilassante, ma non meno divertente, Mario Party Superstars e gli oltre 80 mini-giochi che propone, uno più folle dell'altro.

Sull'eShop di giochi ideali per una serata di coppia ce ne sono a bizzeffe e per tutti i gusti, date uno sguardo al nostro speciale sui migliori giochi per San Valentino di Nintendo Switch.