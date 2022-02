Nintendo eShop: i migliori giochi per San Valentino

Altro che cenette romantiche! A San Valentino accendete piuttosto Nintendo Switch e offrite un Joy-Con al/la vostro/a partner per un bella sessione multiplayer, magari in qualche luogo romantico: successo assicurato! O forse no? Ovviamente dipende dalla predisposizione, ma ci sono comunque alcuni prodotti che possono risultare particolarmente adatti alla festa degli innamorati, siano questi più o meno nerd, e vogliamo allora provare a fare una panoramica dei migliori giochi per San Valentino presenti sull'eShop di Nintendo Switch. Tra esperienze multiplayer a due, atmosfere sentimentali e storie d'amore, le soluzioni sono svariate e quelle proposte qui sotto sono solo una piccola frazione di tutti i possibili videogiochi per Nintendo Switch che possono essere intrapresi in coppia, o che abbiano comunque attinenza con argomenti a tema, dunque la discussione è aperta su quali possano essere i migliori. Per un motivo o per l'altro, questi sono dieci giochi che potrebbero trovare una buona applicazione nella serata di San Valentino.... salvo sviluppi ben più romantici, ovviamente.

Lovers in a Dangerous Spacetime Lovers in a Dangerous Spacetime ci cala precisamente nella situazione descritta dal titolo Con un nome esplicito e particolarmente a tema, Lovers in a Dangerous Spacetime mette in scena precisamente quello che dice il titolo, ovvero le avventure di una coppia alle prese con la guida di un'astronave all'interno di ambientazioni irte di nemici, ostacoli e minacce. C'è ben poco tempo per le smancerie romantiche, a dire il vero: il gioco è tutto impostato sull'azione coordinata nella gestione dei vari aspetti della nave tra navigazione, scudi, armi e quant'altro, ed è facile che vi ritroviate a urlarvi ordini l'un l'altra come dei burberi capitani di vascello più che concedervi dimostrazioni d'affetto. Tuttavia, è facile intravedere in questa strana struttura una sorta di allegoria sulla necessità di collaborare e agire in maniera coordinata per navigare tra mille insidie: un po' quello che succede nella vita reale di coppia, d'altra parte. Link diretto a Lovers in a Dangerous Spacetime su Nintendo eShop

Unravel Two Unravel Two presenta momenti poetici e romantici Un buon vecchio multiplayer cooperativo è quanto ha da offrire Unravel Two, che evolve ed espande il concetto del primo capitolo inserendo l'azione di coppia come elemento fondante del nuovo gameplay. Rimane il fascino malinconico delle ambientazioni e della stessa situazione messa in scena, con queste piccole creature di lana alle prese con tanti pericoli nel loro lungo viaggio, ma con l'introduzione dell'azione coordinata tra due tesserini che devono cavarsela unendo le forze. I toni rilassati e le atmosfere crepuscolari di Unravel Two restano facilmente impressi e contribuiscono a creare un clima trasognato che potrebbe veramente fare al caso di una serata tendenzialmente romantica, ma è comunque necessaria una certa coordinazione nei movimenti e anche l'uso di un po' di materia grigia per poter andare avanti, dunque non sottovalutate la sfida. Link diretto a Unravel Two su Nintendo eShop

Sayonara Wild Hearts Sayonara Wild Hearts non è proprio un'esperienza di coppia ma è comunque molto romantico E ora, per qualcosa di completamente diverso ma comunque legato in qualche modo all'amore, vi presentiamo Sayonara Wild Hearts, un gioco che unisce musica, rappresentazione video e azione ritmica come solo i grandi rhythm game sanno fare, ma forse anche meglio, o sicuramente in maniera diversa da quanto abbiamo visto in passato. Qui c'è una giovane donna dal cuore spezzato che non vuole rinunciare all'amore e che è decisa a lottare per i propri sentimenti. Inizia allora un allucinante viaggio volando in scenari di sogno, correndo in moto e combattendo a colpi di spada contro gang e nemici assortiti in una strana storia ispirata ai tarocchi. Tutto questo avviene a ritmo di musica, seguendo le belle tracce di quello che è in sostanza un vero e proprio album pop interattivo, le cui canzoni corrispondono ai vari livelli in una commistione sinestesica tra video, audio e controlli di gioco come raramente se ne sono viste di recente. Link diretto a Sayonara Wild Hearts su Nintendo eShop

Florence Momenti di vita coppia in Florence Non sono molti i videogiochi che parlano di amore nella maniera più diretta possibile, mettendo in scena il rapporto tra una ragazza e un ragazzo, dai primi emozionanti incontri allo sbocciare del sentimento più profondo, fino a conseguenze anche differenti da quelle previste inizialmente. Il centrarsi esclusivamente su questo è l'elemento distintivo di Florence, nel quale l'amore viene trattato con una grazia particolare: lontano dalle estremizzazioni affettate, l'amore tra Florence e Krish sembra davvero reale e sentito, nel suo essere rappresentato anche in maniera semplice e solo apparentemente leggera, nella quotidianità di situazioni e gesti comuni. Tuttavia non si può ridurre nemmeno a un semplice quadretto superficiale, perché Florence inquadra l'amore in una visione più profonda e ampia, diventando una sorta di lieve inno alla vita, alla crescita e ai suoi preziosi insegnamenti. Link diretto a Florence su Nintendo eShop

Haven Yu e Kai alle prese con il pianeta Source in Haven Cosa c'è di più romantico di una coppia che abbandona tutto, preferendo vivere isolata ai margini dello spazio in un pianeta sconosciuto, per scegliere l'amore? Questa è praticamente la premessa di Haven, un action adventure molto particolare che alterna momenti d'azione ad altri di esplorazione più contemplativa e narrazione diretta, raccontando la storia di Yu e Kai, una coppia che fugge dal proprio pianeta natale per non sottostare a dei matrimoni imposti e sceglie di vivere sul selvaggio Source per poter stare insieme, lottando ogni giorno per la sopravvivenza. Tra elementi survival e azione cooperativa, Haven mette in scena anche una storia d'amore molto interessante, che si sviluppa e consolida fra due ragazzi dotati di spiccate personalità da scoprire e modellare anche attraverso le scelte del giocatore. È in fondo anche una riflessione sulla libertà di scelta e sulla forza dei sentimenti, con i quali è possibile sfidare lo status quo. Link diretto a Haven su Nintendo eShop

Monster Prom 2: Monster Camp XXL Monster Prom 2 ci mette alle prese con il duro mestiere della conquista di un partner Il ballo scolastico non è proprio un elemento fondante dell'esperienza degli studenti italiani, ma siamo talmente abituati a vederlo in film e serie TV americane da averlo ormai inglobato nella nostra cultura popolare, dunque un gioco incentrato sul fatto di trovare il giusto partner per questo evento ci può risultare alquanto vicino al cuore. D'altra parte quella che Monster Prom 2: Monster Camp XXL mette in scena non è propriamente una classica "prom night" da film, visto che in questo caso si tratta di mostri: affascinanti però, anche sexy a seconda delle tendenze, ma comunque personaggi veramente al di fuori degli schemi tradizionali e per questo ancora più interessanti. La questione è semplice: abbiamo tre settimane per scegliere e sedurre il/la nostro/a partner per andare in coppia al ballo della scuola in una sorta di dating sim veramente peculiare, oltretutto affrontabile in multiplayer fino a 4 giocatori. Link diretto a Monster Prom 2: Monster Camp XXL su Nintendo eShop

Boyfriend Dungeon Altra esperienza rigorosamente single player ma che ci sembra giusto inserire in questo elenco di giochi dal profilo romantico: Boyfriend Dungeon, titolo che ha fatto stupito un po' tutti per il concetto su cui è basato. Che dire, infatti, di un gioco che ci consente di vivere delle vere e proprie storie d'amore tra il protagonista e la propria arma? Finalmente si esplicita in maniera chiara un rapporto che forse è rimasto latente e nascosto per anni nella storia videoludica, da sempre elemento fondamentale di qualsiasi struttura action o RPG. Tuttavia, effettivamente non ci saremmo aspettati uno sviluppo introspettivo come quello che emerge da questo strano dungeon crawler con elementi da dating sim. Dopo aver scelto sesso e caratteristiche del protagonista, ci troviamo a intraprendere varie quest in quel di "Verona Beach", luogo a metà tra il glamour e il fantasy, con l'uso delle varie armi che fa scattare il sentimento sempre più forte nei loro confronti. Link diretto a Boyfriend Dungeon su Nintendo eShop

SnipperClips La collaborazione è fondamentale in SnipperClips Tornando al multiplayer più puro ed essenziale, come può essere quello in coppia, non potevamo fare a meno d'includere SnipperClips in questa selezione. L'idea è apparentemente semplice ma dà il via a delle situazioni che possono diventare complesse, grazie alla creatività con cui si possono affrontare i livelli: in SnipperClips si controllano due linguette che possono tagliarsi a vicenda, sovrapponendosi e cambiando forma come conseguenza. Collaborando tra loro, queste due strane creature devono cercare di raggiungere vari obiettivi, sfruttando la possibilità di modificare il proprio profilo e d'interagire reciprocamente e con gli elementi dello scenario. Anche qui l'affiatamento è un elemento basilare, ma al di là del divertimento scaturito dal gioco i dialoghi che possono emergere durante il gameplay, dandosi istruzioni l'un l'altro, possono essere dei veri capolavori. Link diretto a SnipperClips: Diamoci un Taglio su Nintendo eShop