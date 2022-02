Leggende Pokémon Arceus: scoperta una stanza nascosta con arredamento moderno

Lo youtuber Faz Faz ha scoperto all'interno di Leggende Pokémon Arceus l'esistenza di una stanza segreta e caratterizzata da un arredamento moderno, con tanto di TV e Nintendo Switch in edizione limitata di Let'S GO Pikachu.

Nel filmato, che potrete visualizzare qui sotto, Faz Faz spiega di aver trovato la stanza in questione utilizzando software esterni tramite PC, dato che altrimenti non sarebbe possibile in alcun modo accedervi. La cosa interessante è per l'appunto l'arredamento è moderno, con dispositivi elettronici, come il TV e il Nintendo Switch a tema Pikachu, che non potrebbero esistere nell'epoca in cui viene catapultato il giocatore all'inizio di Leggende Pokémon Arceus. Inoltre, la stanza è curata in ogni dettaglio e non mancano, ad esempio, scaffali pieni di oggetti, poster, cornici con foto e altro ancora.

C'è chi giustamente ipotizza che la stanza potrebbe trattarsi di un contenuto tagliato nella parte introduttiva del gioco. Probabilmente nei piani iniziali il giocatore avrebbe mosso i primi passi all'interno della sua camera da letto, come accade in tutti i giochi della serie principale, prima di essere catapultato nel passato da Arceus.

Teoria meno probabile, ma non da escludere a priori, che la stanza sia in qualche modo legata ai contenuti che troveremo all'interno di un DLC di Leggende Pokémon Arceus. Al momento non è stato annunciato nulla di ufficiale in merito, ma un leaker piuttosto noto dell'ambiente di recente ha affermato che la prima espansione potrebbe arrivare durante il mese di aprile. Vedremo.

Nel frattempo Leggende Pokémon Arceus sta ottenendo un ottimo successo commerciale. È primo per la terza settimana di fila nella classifica di vendite del Regno Unito e Nintendo ha confermato che sono state vendute 6,5 milioni di copie nella prima settimana dal lancio, il miglior risultato di sempre per un gioco della serie Pokémon su Nintendo Switch.

Se state giocando a Leggende Pokémon e vi serve una mano come ottenere Eevee e tutte le sue evoluzioni e come completare la misteriosa quest "La Leggenda del Mare".