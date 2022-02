Top 10 UK: Leggende Pokémon Arceus primo per la terza settimana di fila, Dying Light 2 è secondo

GfK ha condiviso la classifica dei dieci giochi più venduti nel Regno Unito in formato retail relativi alla settimana conclusasi il 12 febbraio. Al primo posto, per la terza settimana di fila, troviamo Leggende Pokémon Arceus, inseguito da Dying Light 2 e FIFA22.

Di seguito la Top 10 del mercato UK relativa alla settimana del 12 febbraio:

Leggende Pokémon Arceus Dying Light 2 FIFA 22 Mario Kart 8: Deluxe Animal Crossing: New Horizons GTA: The Trilogy - The Definitive Edition Mario Party Superstars Minecraft (Switch) Ring Fit Adventure Call of Duty: Vanguard

Leggende Pokémon Arceus ha registrato un calo del 45% delle copie vendute rispetto alla scorsa settimana (che a sua volta aveva registrato un calo rispetto a quella di debutto), ma nonostante tutto rimane saldo al primo posto in classifica. Segue Dying Light 2 al secondo posto e anche nel caso del titolo Techland si registra un calo rispetto alla settimana precedente, pari al 57%.

Le prime cinque posizioni della Top 10 del Regno Unito sono rimaste invariate rispetto alla scorsa settimana, conFIFA 22 che chiude il podio, seguito al quarto e quinto posto da Mario Kart 8 Deluxe e Animal Crossing: New Horizons. GTA: The Trilogy - The Definitive Edition invece rientra in classifica al sesto posto. GfK fa notare nel suo caso è stato registrato un incremento delle vendite del 771% rispetto alla settimana precedente e che il 91% di tutte le copie retail della raccolta vendute sono per Nintendo Switch.

Rimanendo in tema di classifiche, Dying Light 2 è primo nella top 10 di Steam, mentre Lost Ark occupa ben cinque posizioni su dieci.