Focus Home Interactive ha comprato Leikir Studio, lo sviluppatore di Metal Slug Tactics

Leikir Studio, lo sviluppatore di Metal Slug Tactics, è stato acquisito da Focus Home Interactive, come annunciato dall'editore stesso tramite Twitter con una certa soddisfazione. I ragazzi di Leikir vengono descritti come creativi e talentuosi, come dimostra il loro progetto in corso d'opera e come dimostrano quelli precedenti.

Stando al comunicato stampa dell'annuncio, Leikir ha base a Parigi e conta venti impiegati. Si tratta del 5° studio di sviluppo che si integrerà in Focus. C'è da dire che a pubblicare Metal Slug Tactics sarà DotEmu, sempre francese e già parte da tempo di Focus Home. Probabilmente l'acquisizione sarà stata favorita dalla vicinanza tra le varie compagnie coinvolte.

Naturalmente le parti hanno espresso la loro piena soddisfazione per l'accordo, di cui non è stata svelata l'entità economica.