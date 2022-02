Wanted: Dead, il nuovo trailer festeggia San Valentino in modo brutale

Oggi è San Valentino e per festeggiare la festa degli innamorati 110 Industries ha pensato bene di pubblicare un nuovo trailer di Wanted: Dead ricco di azione, smembramenti, decapitazione e fiumi di sangue, azzeccando pienamente lo spirito di questa festività.

Il filmato, che potrete visionare nel player qui sopra, offre un assaggio dello stiloso sistema di combattimento realizzato da Soleil, studio formato da ex-sviluppatori di Team Ninja, gli autori di Ninja Gaiden, Dead or Alive e Nioh. In particolare il trailer mette l'accento sulla violenza e la spettacolarità degli scontri, affrontabili corpo a corpo o con armi da fuoco, e sulle brutali finisher eseguibili dalla protagonista, Hanna Stone.

Wanted: Dead è un action in sviluppo per PC, Xbox Series X|S e PS5 ambientato in una Hong Kong futuristica in salsa sci-fi. I giocatori vestono i panni di Hannah Stone, un cyborg e tenente della Zombie Squad, un team di élite che lavora senza badare troppo alle regole standard delle forze dell'ordine.

Il gioco, per stessa ammissione degli sviluppatori di Soleil, trae ispirazioni da classici del genere, come Bayonetta e Devil May Cry, e mira a offrire un sistema di combattimento profondo, condito con sequenze in slow-motion, meccaniche per mutilare gli arti avversari e tanto stile. Wanted: Dead sarà disponibile nel corso del 2022.