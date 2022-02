Offerte Amazon: monitor Xiaomi 1440p, 60 Hz, 27 pollici in sconto

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un monitor Xiamoi Mi da 27 pollici in 1440p e 60 Hz. Lo sconto segnalato è di 11€ circa, ma il prezzo effettivo nell'ultimo periodo era più alto. La pagina di Amazon segnala infatti che il prezzo precedente del prodotto era 335€, ma in realtà il monitor nell'ultimo periodo costava molto di più, fino a 500€. Da metà gennaio, questo monitor Xiaomi è calato di prezzo in modo regolare ogni pochi giorni, arrivando ora a 324€ circa. Questo monitor certificato TUV propone una risoluzione massima di 2560 x 1440. È uno schermo IPS a 60 Hz con supporto all'HDR.

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

Monitor Xiaomi da 27 pollici

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.