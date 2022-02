Top 10 UK: Leggende Pokémon Arceus primo, Dying Light 2 debutta al secondo posto

GfK ha stilato la classifica dei giochi retail più venduti nel Regno Unito nella settimana conclusasi il 5 febbraio 2022. Leggende Pokémon Arceus si conferma nuovamente al primo posto, ma per un soffio, mentre Dying Light 2 debutta al secondo posto.

Di seguito la top 10 dei giochi più venduti nel Regno Unito tra il 30 gennaio e il 5 febbraio 2022:

Leggende Pokémon Arceus Dying Light 2 FIFA 22 Mario Kart 8 Deluxe Animal Crossing: New Horizons Minecraft (Nintendo Switch) Mario Party Superstars New Super Mario Bros U Deluxe Grand Theft Auto 5 Call of Duty: Vanguard

Leggende Pokémon Arceus, un immagine tratta dal gioco

Come possiamo notare dalla classifica Leggende Pokémon Arceus è ancora primo. Tuttavia viene fatto notare che le vendite rispetto alla settimana precedente sono scese del 72%, un calo piuttosto repentino per un gioco della serie. Per fare un confronto, Diamante Brillante e Perla Splendente avevano subito un calo del 61% dopo la seconda settimana, che tuttavia coincideva con la fine del Black Friday.

Dying Light 2 invece segna un debutto eccezionale e stando ai dati GfK non ha battuto Leggende Pokémon Arceus per poco per quanto riguarda il mercato retail. Si tratta in ogni caso di un risultato eccezionale, specie se consideriamo che il gioco è arrivato sugli scaffali dei negozi venerdì 4 febbraio. Per quanto riguarda il mercato digitale, invece, sappiamo per certo che il gioco Techland è andato alla grande, aggiudicandosi ben 6 posizioni su 10 della Top 10 di Steam. Inoltre, apprendiamo che delle copie fisiche di Dying Light 2 nel Regno Unito il 54% sono per PS5, il 27% per Xbox e il 19% per PS4.

Chiude il podio il sempreverde FIFA 22, mentre Uncharted Raccolta: L'Eredità dei Ladri registra una brusca battuta d'arresto, scivolando dal quinto posto della settimana scorsa al 21°.

Rimanendo in tema vendite, Leggende Pokémon Arceus ha totalizzato 6,5 milioni di copie vendute nel mondo nella prima settimana dal lancio.