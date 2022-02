Steam, top 10 dei giochi più venduti: Dying Light 2 occupa sei posizioni su dieci

SteamDB ha pubblicato la top 10 dei giochi più venduti su Steam relativa alla settimana che si è conclusa domenica 6 febbraio 2022. Dying Light 2 fondamentalmente ha annichilito la concorrenza, aggiudicandosi sei posizioni su dieci. Infatti è contemporaneamente primo, secondo, terzo, quinto, settimo e nono.

Ecco la top 10 dei giochi più venduti la scorsa settimana su Steam:

Dying Light 2 Stay Human Dying Light 2 Dying Light 2 Ultimate Lost Ark Platinum Founder's Pack Dying Light 2 Stay Human Elden Ring Dying Light 2 Stay Human It Takes Two Dying Light 2 Deluxe Total War: Warhammer III

Come possiamo notare Dying Light 2 occupa la maggior parte delle posizioni della classica. Ma come è possibile? Come spiega Benji-Sales su Twitter, Steam traccia ogni singola edizione di un gioco (in questo caso base, Deluxe e Ultimate) e quelle in pre-order separatamente.

Quindi fondamentalmente ciascuna delle tre versioni di Dying Light 2 e i loro pre-order hanno totalizzato un quantitativo di vendite talmente elevato da fagocitare la classifica di Steam. Il successo di Dying Light 2 su Steam è confermato anche dagli oltre 230.000 utenti attivi contemporanei registrati sabato scorso, cinque volte tanto il picco massimo raggiunto dal precedente capitolo della serie.

Quel poco che resta della Top 10 se lo contendono il pacchetto fondatore di Lost Ark, Elden Ring, It Takes Two e Total War: Warhammer III. God of War e Monster Hunter Rise, che nella classifica della scorsa settimana occupavano rispettivamente il primo e il secondo posto, invece hanno subito una battuta d'arresto e ora non figurano neppure nelle prime dieci posizioni.